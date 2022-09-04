為確保投洽會安全順利舉行 廈門宣布禁止無人機飛行

福建廈門公安局微信公眾號3日通告，為確保第22屆中國國際投資貿易洽談會（廈門）安全順利舉行，9月3日至9月12日，禁止無人機等各型航空器起降。

大陸無人機近來頻頻飛抵金門探測我軍營和街道，另也傳出有我方的無人機飛入厦門反制。廈門公安的這項最新通告規定在「投洽會」期間內，所有無人機均不得在廈門上空飛行。

界面新聞報導，廈門市公安局、中國民用航空廈門安全監督管理局與廈門市氣象局3日發佈關於第二十二屆投洽會期間加強民用小型航空器和空飄物管理的通告。

通告稱，為確保第二十二屆中國國際投資貿易洽談會安全順利舉行，根據《通用航空飛行管制條例》《廈門市民用無人駕駛航空器公共安全管理辦法》等規定，通告如下：

一、本通告適用於輕型和超輕型飛機、輕型直升機、滑翔機、三角翼、滑翔傘、動力傘等有人駕駛航空器；無人機、航空模型等無人駕駛航空器；熱氣球、飛艇、無人駕駛自由氣球、孔明燈、大型風箏等空飄物的臨時性管理。

二、未經依法審批，任何單位和個人不得擅自在廈門行政區域內起降民用小型航空器和升放空飄物。因應急救援、氣象探測、人工影響天氣以及第二十二屆中國國際投資貿易洽談會宣傳等活動，確需起降民用小型航空器和升放空飄物的，應按照規定及時報請民航廈門安全監督管理局會同有關部門依法審批。

三、公安機關將會同民航、氣象、體育等部門依法落實相關安全管理監督責任，可要求相關單位、人員對其管理、使用的民用小型航空器和空飄物予以臨時封存。必要時，可依法採取臨時封存措施，對有關起降點和升放點予以臨時關閉。對違反通用航空飛行管制等違法行為，由有關部門依法處罰。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

四、通告的實施期限為2022年9月3日至2022年9月12日。