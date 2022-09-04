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「軒嵐諾」進入大陸東部沿海 上海出動5萬公安應戰

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
「軒嵐諾」颱風進入大陸東海，浙江省溫嶺市松門礁山港停滿回港避風的漁船。（浙江新聞）
「軒嵐諾」颱風進入大陸東海，浙江省溫嶺市松門礁山港停滿回港避風的漁船。（浙江新聞）

軒嵐諾颱風外圍今天（4日）上午擦過台灣東北角後持續往北移動，進入中國大陸浙江沿海。大陸國家防總已對浙江省發布防汛防颱風應急三級響應。另已出動2個工作組赴浙江、江蘇兩省協助指導防汛防颱風工作。上海則出動5萬公安警察應戰「軒嵐諾」。

大陸中央氣象台預報「軒嵐諾」颱風已進入東海海面，加強為超強颱風級（台灣稱強烈颱風），並逐漸向浙江東北部近海靠近，9月4日夜間到5日早晨將在浙江近海北上，5日上午以後逐漸轉向東北方向移動。

大陸中央氣象台預報，9月3日20時至4日20時，巴士海峽、台灣海峽、台灣以東洋面、黃海南部、東海大部及釣魚台附近海域、長江口區、杭州灣、福建中北部沿海、浙江東北部、上海、江蘇東南部將有7至8級大風，陣風9至10級，其中台灣以東洋面、東海中南部、杭州灣、浙江東北部沿海的風力有9至12級，陣風10至13級，「軒嵐諾」中心經過的附近海面的風力有13至16級，陣風可達17級及以上。

上海氣象部門預計，「軒嵐諾」颱風將於9月5日白天越過上海同緯度，對申城的風雨最強影響時段集中在9月4-5日。為做好颱風「軒嵐諾」防禦應對工作，上海公安機關已啟動防汛防台專項應急處置工作預案，5萬多名各級公安警察全員上崗，全力做好保暢通、疏排水以及排查各類具安全隱患與疏導交通的各項工作。

另，上海機場分局、邊防港航分局將及時掌握航班延誤、列車停運、輪渡停航等情況，部署落實充足警力，會同有關部門全力做好滯留旅客疏導和秩序維護工作，全力配合當地政府做好沿海、沿江地區居民轉移、安置，以及一線海塘區域管控、人員撤離、船隻避風等工作。

上海還宣布，受「軒嵐諾」颱風影響，9月4日（星期日）晚全市暫停開放景觀照明。

上海5萬名公安警察全員上崗，應對颱風「軒嵐諾」。（上海市公安局）
上海5萬名公安警察全員上崗，應對颱風「軒嵐諾」。（上海市公安局）

颱風 軒嵐諾 上海

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