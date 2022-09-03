慶祝解封發起唱歌 陝西3男被拘10日

陝西商洛市3名男業主，為慶祝社區降為低風險區，1日晚間在社區廣場發起唱歌同樂，卻遭警方指為「存在嚴重疫情傳播風險」，依拒不執行緊急狀態下的政府命令，處以行政拘留10日。

商洛公安局微信公眾號2日通報，商州區公安分局城郊派出所1日「果斷出擊」，快速查處一起違反疫情防控規定案件，3名違反疫情防控規定的男子被依法行政拘留。

通報稱，9月1日晚間8時30分許，商州區某社區業主趙某某（男，35歲）、田某某（男，48歲）、閆某（男，54歲）透過微信在某社區業主群中，發倡議「慶祝社區成為低風險區」，在該社區13號樓、9號樓中間的小廣場攜帶音箱，播放音樂、唱歌、喊口號等，導致該社區內30餘名業主在此聚集，「存在嚴重疫情傳播風險」。

通報稱，根據「治安管理處罰法」規定，3人已構成拒不執行緊急狀態下人民政府依法發佈的決定、命令的違法行為。商州公安分局依法分別對3人處以行政拘留10日的處罰。

通報還高調附上3人被帶到派出所拘留的照片，警示意味濃厚。

事件經陸媒報導後，在網路社群引起譁然。多數網友在微博批評公權力肆意妄為，明顯處罰過度，認為社區已降為低風險區，代表區內沒有病例，業主自己聚集唱歌就算不妥，也沒有傳播疫情風險，頂多勸離就好。

網友還反批商州區存在過度防疫、層層加碼的違法違規事實。

根據中國國家衛健委第九版COVID-19防控方案，低風險區應強化社會面管控。區域內各類人員按照要求開展核酸檢測，期間「儘量減少外出、不聚集、不紮堆」，外出時做好個人防護。並未對聚集有硬性規定與處罰。

但商州區8月19日發布繼續對中心城區實行靜態管理的通告，則規定「實行個人防護、避免聚集」；還加碼規定居民原則上居家生活，「紅事」停辦、「白事」從簡。

此外，商州區規定低風險區每戶家庭每2天只能安排1人到指定地點採購生活物資，外出時間不超過2小時。這也比中央對於中風險區的防控規定還要嚴苛。