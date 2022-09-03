快訊

軒嵐諾暴風圈最快晚間8點前觸陸 陸警涵蓋新北基宜

託孤、遺囑、捐贈遺產全辦妥！陳文茜：我此生無憾

日本羽賽／對戰安洗瑩二連敗 戴資穎連續兩周4強止步

疫情持續 中國大陸多地勸民眾中秋節「非必要不返鄉」

中央社／ 台北3日電
中國多地正爆發疫情，為避免在下週中秋節假期人流頻繁下傳入疫情，多地近日發布「致在外老鄉的一封信」，呼籲民眾非必要不返鄉。圖為示意圖。圖／歐新社資料照
中國多地正爆發疫情，為避免在下週中秋節假期人流頻繁下傳入疫情，多地近日發布「致在外老鄉的一封信」，呼籲民眾非必要不返鄉。圖為示意圖。圖／歐新社資料照

中國多地正爆發疫情，為避免在下週中秋節假期人流頻繁下傳入疫情，多地近日發布「致在外老鄉的一封信」，呼籲民眾非必要不返鄉，也有多地要求返鄉要提前報備，違者會被依法追究。

據中國新聞網，因應中國多地爆發疫情，隨著中秋及中國「十一」連假臨近，近期不少地方發布針對返鄉出遊的防疫提醒。

如河南多地發布「致在外老鄉的一封信」，倡導中秋假期非必要不返鄉，其中河南鄧州市在信中提到，「跨區域往返流動，接觸人員複雜，感染風險增大，希望您近期暫緩返鄉，盡量留在當地賞月過中秋。」

河南商丘市政府在中秋假期通知中，倡導市民在商過節，非必要不外出，非必要不返商。

河北大名縣在「致大名在外老鄉的一封信」提到，為減少返鄉流動帶來傳播風險，倡議在外的老鄉，特別是身處西藏、海南、新疆等爆發疫情地方，「近期非必要不返大，為家鄉疫情防控做出自己應有貢獻。」

黑龍江七台河市新興區還發布倡議書，倡議機關幹部和企事業單位工作人員帶頭居家過節，勸導在外親友盡量在當地過節，避免旅途風險。

多地對於中秋假期民眾跨省返鄉出遊，要求抵離時要有核酸檢測陰性證明，及出發前提前報備。如河南宜陽縣表示，身處中高風險地區的河南洛陽籍在外務工人員，返鄉必須提前報備，不報備會造成嚴重後果及將依法處理。

湖南省針對中秋假期發布通知，要求民眾抵湘前最少提前1天報備，抵達後需要查驗48小時內核酸檢測陰性證明，及要3天2檢。對不主動報備或隱瞞行蹤者，依法依規追究。

甘肅省也發布通告，所有來甘返甘者需提前3天向目的地社區、單位、賓館報備，未提前報備者必須在落地後12小時內完成報備。

中秋節 疫情

延伸閱讀

中秋吃烤雞免動手！ 21世紀酥麻香辣「青花椒麻烤半雞」第2件半價 高CP值揪麻吉開吃囉

竹縣婦幼館接種站防颱喊卡 改中秋假期13衛生所開打

太熱！陽澄湖大閘蟹缺席中秋 約9月底正式開補

把藝術刻在月餅！長榮鳳凰酒店x朱銘美術館聯名《鳳凰太極》月餅禮盒

相關新聞

詐死保命！女子遇竊賊遭砍頸16刀再放火 裝死逃生親述恐怖經歷

去到絕境時只能靠裝死保住性命！今年6月13日，廣東惠州有小區發生歹徒入屋行竊傷人縱火案，有賊人持電擊棒入屋偷竊時，被廖姓女屋主撞正，爭執下賊人入廚房拿刀狂斬女屋主數十刀，更在屋內放火。遭斬的廖女當時只能倒地裝死，即使火屑飛濺到她腳上也不敢有反應，「很痛，但我只能裝死，不敢動也不敢出聲」，最終待竊賊逃走後，她才離開單位求救，送院時單是頸部已有16處刀傷，畫面十分嚇人，幸好刀子很鈍才撿回一命。

疫情持續 中國大陸多地勸民眾中秋節「非必要不返鄉」

中國多地正爆發疫情，為避免在下週中秋節假期人流頻繁下傳入疫情，多地近日發布「致在外老鄉的一封信」，呼籲民眾非必要不返鄉，...

緩解貨櫃季節性短缺 上海港東北亞空箱調運中心啟用

據央視新聞報導，上海港東北亞空箱調運中心3日正式啟用。該中心具備300萬標準箱年吞吐能力，將有效優化東北亞地區的貨櫃空箱...

移民潮持續！香港63學校小一減70班 教界憂殺校危機

香港商業電台報導，受疫情和移民潮影響，香港學生人數持續減少，引發縮班潮。商業電台統計「家庭與學校合作事宜委員會」最新一份...

曝皖北百餘老人生存困境 大陸農村孩子把故鄉寫進論文

一個農村女兒、也是一名社會學副教授，看到長輩淒涼處境或因單身怕回家，她把故鄉寫進博士論文，記錄皖北農村老人生存模樣，刻畫...

中國金融詐騙連環爆 山東投資人哀號血本無歸

繼河南村鎮銀行爆發存戶取款難被坑騙，據自由亞洲電台（RFA）2日報導，號稱示範企業的山東星宏集群公司也因非法集資並坑殺投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。