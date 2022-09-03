緩解貨櫃季節性短缺 上海港東北亞空箱調運中心啟用

據央視新聞報導，上海港東北亞空箱調運中心3日正式啟用。該中心具備300萬標準箱年吞吐能力，將有效優化東北亞地區的貨櫃空箱資源配置，助力解決因進出口箱量不平衡所導致的季節性缺箱問題。

報導稱，上海港東北亞空箱調運中心占地面積達45萬平方米，平面箱位約1.2萬標準箱，具備300萬標準箱年吞吐能力。啟用後，將提高貨櫃的周轉利用效率。

央視新聞指出，上海港東北亞空箱調運中心的啟用也代表更多空箱可通過水、公、鐵等多種路徑調運到長三角區域及長江流域和其他沿海港口。

央視新聞表示。新冠疫情的影響進一步放大了貨櫃供需的季節性不平衡。世界眾多港口長期處於半癱瘓狀態，出現停工停產、貨櫃大量滯留，進而導致貨櫃空箱「一箱難求」的狀況。

作為全球貨櫃吞吐量第一的上海港，為此與馬士基、達飛、地中海和長榮等全球知名航運物流共建東北亞空箱調運中心。

上港集團生產業務部總經理助理陳煒說，洋山港主要是歐美遠洋航線，大量的空箱往來於中國和歐美，所以將在洋山港建立一個45萬平方米的空箱堆場，吸引空箱聚集在上海港。同時還將提供相應的配套服務，包括修箱、洗箱、驗箱、發箱等，讓船公司優先選擇上海港來集中轉運空箱。

報導指出，上海港東北亞空箱調運中心對於進一步提升洋山港區碼頭資源配套能級和上海國際航運中心綜合服務能力，都具有深遠意義。

今年上半年，上海洋山深水港貨櫃吞吐量達到1,115.5萬標箱，年比增長20%，預計今年將突破2,300萬標箱，並於2025年達到2,600萬標箱。