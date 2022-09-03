中國增本土1819例 深圳沒封城但6區封閉管理2天

中國疫情未緩和，新增本土病例1819例，在拚清零的深圳日前官方才澄清非「全域靜默管控」，昨天卻公布羅湖及福田等6區要在今明2天封閉式管理，全區公車地鐵停運，並進行全員核酸檢測。

中國國家衛生健康委員會官網通報，2日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例502例，其中境外輸入62例，本土病例440例，包括四川128例，黑龍江67例，廣東65例，西藏65例。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者1486例，其中境外輸入107例，本土1379例，包括西藏524例，黑龍江168例，遼寧116例，四川74例及廣東40例。

據深圳發布微信公眾號，2日0至24時，深圳新增87例陽性病例，80例在隔離觀察人員中發現，1例在重點人員篩查中發現，1例在主動就診中發現，5例在社區篩查中發現。

雖然深圳沒有明言封城，但福田區、羅湖區、龍華區、龍崗區、南山區、寶安區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部2日發出通告，指由3日0時至4日24時，要暫停非必要人員流動與活動，除保障城市運行及供港物資貨運交通外，全區公車及地鐵停運。全區社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。

這6區要進行全區全員核酸檢測，除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務企業及保障香港供應企業之外，其餘企業居家辦公，員工實行「兩點一線」封閉式管理。

除超市（含農貿市場）、藥店、醫療機構、餐飲企業（只提供快遞外賣）之外，其他營業場所及門市一律停業。

羅湖及福田等多區此前已實行全域管控，要求區內民居不串門、不聚集，非必要不外出，超市、農貿市場限制人流等。

深圳發布微信公眾號1日發文，表示有人將某區官方通告中的「全域實行如下管控措施」理解為「全域停止一切非必要流動、活動」，甚至傳言全城靜默管理，澄清這是嚴重誤讀，還請市民按照通告發布的相關防疫政策，安心工作和生活。

但1天後官方宣布6區要封閉管理。有中國網友在微博上嘲諷說：「昨天官方出來辟謠說不會全城靜默管理，今天官方發文說福田羅湖南山寶安龍崗龍華封閉管理。跟人民群眾咬文嚼字的有意思？信任一旦失去就很難回來的了。」

截至2日24時，中國現有確診病例6307例，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例24萬4324例，尚在醫學觀察的密切接觸者27萬8347人。

港澳方面，香港通報確診38萬8747例（出院7萬5412例，死亡9709例），澳門通報確診793例（出院787例，死亡6例）。