詐死保命！女子遇竊賊遭砍頸16刀再放火 裝死逃生親述恐怖經歷

去到絕境時只能靠裝死保住性命！今年6月13日，廣東惠州有小區發生歹徒入屋行竊傷人縱火案，有賊人持電擊棒入屋偷竊時，被廖姓女屋主撞正，爭執下賊人入廚房拿刀狂斬女屋主數十刀，更在屋內放火。遭砍的廖女當時只能倒地裝死，即使火屑飛濺到她腳上也不敢有反應，「很痛，但我只能裝死，不敢動也不敢出聲」，最終待竊賊逃走後，她才離開單位求救，送院時單是頸部已有16處刀傷，畫面十分嚇人，幸好刀子很鈍才撿回一命。

網友看完經過後直斥竊賊存心「致人死地」，根本是謀殺。警方事後拘捕竊賊，日前已移交檢察院提告，廖女接受內媒訪問時還原事件經過，透露竊賊將被控搶劫罪、故意殺人罪、放火罪，又爆出物業管理公司明顯有責任。其實廖女遇劫後已在社交媒體作申訴，但她質疑事件和唐山打人案發生時間太接近，當地部門曾有意隱瞞事件情況，想大事化小。

陸媒報導，廣東惠州6月時發生恐怖入屋劫案，當局拘捕竊賊後日前已移交檢察院提告。案件發生於廣東惠州「花樣年別樣城」小區，受害人廖女日前向媒體親述死裏逃生經歷，稱自己與丈夫同住29樓1房1廳單位，6月13日晚丈夫外出應酬，她遛狗回家後在客廳看電視等丈夫回來。至晚上約9時突然聽到睡房有怪聲，她查看時發現房門沒關漆黑一片，伸手開燈驚見有竊賊站在窗簾角落且手持電擊棒。

廖女指竊賊應該是20歲出頭，身形很瘦且戴著勞工手套，向她說出「打劫」二字。廖女當下覺得對方手上沒危險武器，為緩和氣氛便說屋內無現金，如竊賊願離開她就不會報警，但竊賊堅持要她取出財物。廖女從櫃桶取出金鏈，但竊賊仍不心足，對峙時她逃到廁所窗口求救，竊賊此時從廚房取菜刀將她迫回睡房，再朝她狂砍數十刀，且多次砍向她的頸項。

廖女被砍後倒地裝死，幸好菜刀很鈍，身上的傷其實不足致命，她聽到男子到廚房開煮食爐燒床單等物品放火，窗簾燒起時的火屑飛濺到她的腳上，燒傷了皮膚，「火在腳面上燒，很痛，但我只能裝死，不敢動也不敢出聲，怕對方知道我還活著」。

廖女裝死時不敢動，單位物品起火後有火屑掉在她的腳上，燒出傷痕，但她當時仍不敢動。（事主抖音圖片）

廖女在屋內起火後仍趴了一會，直到確定歹徒已離去，她才勉強用力爬起來，再衝出門外向鄰居拍門求助及報警。男子犯案後從廁所窗口沿燃氣管道逃去，廖女事後翻查大廈閉路電視紀錄，發現竊賊是直接坐電梯上樓的。警方事後將廖女送醫並在小區內捕獲疑犯。

她對峙時也留意到歹徒手持像是對講機的東西，想用來對話，但機器發出滋滋聲，沒聽到有人回應，未知是否對方想假裝有同伴嚇人。事後警方稱拘捕男子時未發現同伴，而且沒發現對講機。

廖女稱她送院時傷情嚴重，院方一度發出病危通知將她送到深切治療部，事後她頸項、左肩、右上臂、左前臂等部位被刀砍傷，其中頸部前後傷疤多達16處，部分傷口重疊、皮肉缺失，無法判清晰的刀傷，最長傷口有15厘米。腳面被火燒傷、背部被踢至黑紫色、牙齒都有傷痕，驗傷為輕傷一級。

廖女直指竊賊上門而她被襲擊的事件與小區物管失職有關，因類似事件已不是首次在區內發生，此前就有人從頂樓的天然汽管道爬入屋偷竊。事後鄰居還告訴她，其單位起火時他們發現消防栓根本沒水，整棟樓被濃煙籠罩，但煙霧感應器卻無反應，要鄰居自己找滅火桶來救火，因未能及時救火令單位損失慘重。

媒體報導8月中已爆出廖女所住小區有數萬居民，但消防設施卻損毀多年，6月時已有多名區內居民投訴，惠陽區消防部門接到投訴後多次到場核查及整改。媒體就消防栓無水問題向物管查詢，未獲正面回覆。事後當地多個部門介入，案件已交由檢察院起訴，廖女獲悉陳姓疑犯將被控搶劫罪、故意殺人罪及放火罪。

廖女2個月來承受著精神與肉體的痛苦，至今仍未走出陰霾，小區商會向她送來3萬元人民幣捐款慰問，物業方面也墊付5萬元人民幣手術費，她表示等康復到一定程度後會進行民事索償。

其實事發後，廖女於6月底曾在社交平台申訴恐怖經歷，但認為事件發生在唐山打人案不久，即使當局判斷事件是惡性刑事案件，但質疑有強行打壓及隱瞞事件的情況，「還想大事化小結案，給予我受害者二次傷害」，她只能帶著傷痕累累的身體去討回公道。她曾上傳多張出事後傷勢的照片，包括頸部的恐怖疤痕，及雙腳裝死不動時被火屑燒傷的狀況。

網友看完廖女的險死經歷後都痛斥竊賊求財之餘竟下手如此毒辣，「點火就是要致人死地了吧」、「這種人傷心病狂啊」、「搶劫的都這麼狠啊」、「現在社會還會發生這樣的事情」、「這都是輕傷？」，許多人都支持廖女向物管追究責任。

被砍的廖女說自己身中數十刀，事後頸項留下10多道疤，最長15厘米。（事主抖音影片截圖）

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