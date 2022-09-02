兩岸少見設計大賽 「揚台文創大賽」邁入第五屆

目前少有的兩岸設計大賽「揚台文創大賽」，2022年已邁入第五屆，此前累計參賽作品已達數千件，除提供兩岸大學生與設計工作者競賽平台外，也持續提供獎金給優秀參賽者。

2022年「月亮城盃」揚州．台灣文創設計大賽，徵件期間至10月7日止，今年大賽將聚焦在以揚州文化元素主題的「文化創意產品類」、「視覺傳達設計類」文創設計作品，以原創性、藝術性、實用性和市場推廣性等面向為評選項目。

這項賽事係由台灣的財團法人沈春池文教基金會，聯合揚州大學、揚州市職業大學、揚州台灣經濟文化交流研究中心共同主辦，另由揚州京華城中城生活置業有限公司、揚州市台屬聯誼會承辦。

大賽將按初選、決選兩階段進行評選，邀請設計專業人士擔任評委，兩類別共設置金獎3名、銀獎10名、銅獎16名，總獎金約新台幣70萬元，獎勵具有揚州文化元素的傑出設計作品。

據了解，此項賽事自開辦以來，已累計有超過2,000件作品參賽，台灣以大學生、青年設計工作者為主，而目前沈春池基金會正在進行的兩岸文化交流活動，除了首屆台揚兩地攝影大賽的徵件活動外，下半年還將舉行「敦煌文化藝術」線上展覽，進一步介紹敦煌的建築、歷史與藝術風格。