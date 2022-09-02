粵來粵有趣城市挑戰賽 百件入圍

2022第四屆「粵來粵有趣」城市挑戰賽，最終在24小時的賽制時間內於台北市、中山市兩地共徵得789個影像素材投件，大賽評審團於8月31日完成本階段評審，已選出兩個城市共100件投稿素材，這100件投稿素材獲選年度大片的影像入圍獎。

本次第一階段評選標準，評審會是以創意、主題、技巧三方面來評分。擔任本次台灣賽區評審之一的九日影業導演黃旭民表示，「在投稿作品中看到許多參賽者運用轉場技巧來豐富畫面、也就是運鏡是經過設計的，很有巧思。現在全景相機、運動相機較為流行，通過這些工具去做構圖，可以讓大景更漂亮，其中令人印象深刻是有些畫面使用了移動縮時，利用電動雲台去做移動，這樣的效果非常加分。」

此外，黃旭民導演認為本屆賽事因為是「素材甄選」，所以選手在拍攝時配合腳架或固定在某地所拍攝出來的素材會較符合賽事需求。

「參賽作品無論在數量上還是品質上都大大超出了我的預期。」廣東賽區評委、星球研究所特約攝影師、500px特約點評人、中國著作權協會會員、廣東省青年攝影家協會會員靜言表示，在限定的時間內，不少選手的創意相當驚豔，尤其在城市美食主題上競爭激烈，選手們視角獨特，沉浸式拍攝，與食客大膽互動，讓觀眾身臨其境，垂涎欲滴。在城市景觀拍攝上，選手們豐富運用了各種專業設備，技巧別出心裁，充分展現了新銳短片創作者們敏銳的洞察力和緊貼潮流的傳播意識。

來自中山的參賽者林叫表示，參加這次活動是想為家鄉的宣傳起到一份力，「因為我是土生土長的中山人，想用自己的方式詮釋出中山文化、中山景色和中山精神。我之前也參加過類似的活動，但本次活動有五個主題，並且是限時間、限城市來進行拍攝，對我們選手來說也是一種考驗和挑戰。」

據悉，接下來賽制將由粵來粵有趣歷屆選手中所產生的意見領袖接力進行「24小時剪輯挑戰賽」，是賽制中的第二波賽點，賽事所有詳細資訊，敬請關注「聯合影音號」臉書粉絲團、台商優市網，以及賽事指定轉播單位「不是台北姐妹淘」YouTube頻道、「粵來粵有趣」粉絲團。