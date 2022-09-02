鐵路暑運 62天載客4.4億人次

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）8月31日披露，為期62天的鐵路暑運結束。7月1日至8月31日，大陸全國鐵路累計發送旅客4.4億人次，日均716.8萬人次，高峰日發送873.5萬人次。

中新社報導，在此期間，累計發送貨物6.5億噸，同比增長7.5%，貨運保持高位運行。

大陸國鐵集團運輸部負責人介紹，針對暑期客流相對集中情況，加強12306售票數據分析，科學安排旅客列車開行，實施一日一圖，精準匹配運力和需求，大陸全國鐵路日均開行旅客列車8367列；在部分熱門方向和區間，採取動車組重聯運行、普速客車加掛車輛、啟用熱備車組等措施，及時增加運力投放。

此外，充分用好鄭渝高鐵襄陽至萬州段、濟鄭高鐵濮陽至鄭州段、和若鐵路等新線資源，積極推動「高鐵+旅遊」融合發展，推動鐵路和景區客流同步增長；針對部分地區出現嚴重汛情，果斷採取調整徑路、降速運行、減開列車等主動避險措施，確保鐵路運輸安全。

暑運期間，國鐵集團落實保通保暢措施，保障民生重點物資運輸。深入開展電煤保供專項行動，優先安排運力，用好大同至秦皇島、唐山至包頭、瓦塘至日照、浩勒報吉至吉安、蘭州至烏魯木齊等主要煤運通道和幹線，主動對接各大電廠運輸需求，實施精準保供，確保電煤應裝盡裝、高效送達，滿足各地迎峰度夏急需。

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