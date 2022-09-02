首列「閩都號」中老鐵路班列 福州開行

8月31日，大陸福建省首列「閩都號」中老（中寮）鐵路國際貨運班列從福州江陰港站駛出。此趟列車上載有507噸的茶葉、農資產品等貨物，貨值約1142萬元人民幣，均由福州本地企業委託運輸。這批貨物將沿中老鐵路，經昆明，過中國磨憨鐵路口岸到達寮國首都萬象，進入東南亞市場。全程約3510公里，用時約5天至7天。

中新社報導，中老鐵路作為中寮兩國共建一帶一路的重要項目，已成為中國-東協命運共同體建設的重要基石。

繼7月首列閩都號中歐班列開行後，為延伸暢通與南亞、東南亞陸路貿易通道，推動東南沿海與東協經濟交流融合，福州搶抓《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）新機遇，全力謀劃並成功推動了此次福建首列閩都號中老鐵路國際貨運班列的開通運行，為福州打造港口型國家物流樞紐城市及建設現代化國際城市再添新動力。