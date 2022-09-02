環北部灣廣東水資源配置工程 開工

環北部灣廣東水資源配置工程8月31日正式開工。這標誌著廣東省歷史上輸水線路最長、建設條件最複雜、總投資最高的跨流域引調水工程進入實施階段。

新華社報導，根據大陸水利部消息，廣東省西南部的跨流域引調水工程，由水源工程、輸水幹線工程、輸水分幹線工程等組成，輸水線路總長約499.9公里。工程從廣東省雲浮市西江幹流地心村河段取水，通過泵站加壓提水，穿過雲開大山，調水至雷州半島，供水範圍包括雲浮、茂名、陽江、湛江四市，覆蓋人口逾1800萬。

大陸水利部規劃計劃司副司長喬建華說，這項工程是大陸國務院確定的今年加快推進的55項重大水利工程之一，也是大陸國家水網的重要組成部分。工程估算靜態總投資人民幣606.43億元、總工期96個月。工程建成後，可解決粵西地區水資源承載能力與經濟發展布局不匹配問題，大幅提高區域供水安全保障能力。

環北部灣廣東水資源配置工程項目設計總工程師劉元勳說，工程在規劃和建設中有許多需要重點解決的課題，複雜水情條件下江庫水網構建與聯合調度、複雜水文地質條件下高水壓隧洞襯砌結構研究與設計、長距離深埋管道智慧運行與保障等，將依靠科技創新，應用新工藝、新技術、新方法解決。

據大陸水利部珠江水利委員會副主任易越濤介紹，工程主要為城鄉生活和工業生產供水，兼顧農業灌溉，並為改善水生態環境創造條件。工程建成後，受水區預計增供水量20.79億立方公尺。其中，城鄉生活和工業供水14.38億立方公尺、農業灌溉供水6.41億立方公尺。