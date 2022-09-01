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唐山打人事件後 河北兩個多月抓了2.76萬名犯罪嫌疑人

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
河北省公安廳「百日行動」兩個多月就逮捕各類違法犯罪嫌疑人2.76萬名。（取自微信公眾號《河北公安》）
河北省公安廳「百日行動」兩個多月就逮捕各類違法犯罪嫌疑人2.76萬名。（取自微信公眾號《河北公安》）

河北唐山今年6月10日凌晨發生惡霸無端暴打女子事件，震驚社會也重創唐山與河北形象。河北省公安廳隨後宣布部署夏季治安打擊整治「百日行動」。河北省公安廳1日宣布，「百日行動」以來，全省公安機關共破獲刑事案件2.7萬起，抓獲各類違法犯罪嫌疑人2.76萬名，在全省範圍內迅速形成高壓震懾態勢。

但對於河北省公安局宣傳的工作成果，有大陸網友嘲諷：「看來成績巨大，那以前都在幹什麼呢？真是可笑！」「成績斐然，但從公布的數據看，社會治安已經惡化到何等程度，揪心！」

河北省公安廳微信公眾號1日發布消息稱，在大陸公安部部署開展夏季治安打擊整治「百日行動」以來，河北省公安廳高度重視，組織指揮全省公安機關全警動員、全力以赴，堅持「什麽犯罪突出就重點打擊什麽犯罪，哪裡治安混亂就重點整治哪裡」，全面落實打、防、管、治各項措施，以強有力的實際行動保障人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

河北省公安廳表示，按照公安部統一部署，河北省公安廳組織對人民群眾反映強烈、社會影響惡劣的黑惡痞、盜搶騙案件發起集群戰役，共打掉犯罪團夥838個，抓獲涉案人員1.6萬名，收繳毒品3.67公斤，查凍結涉案資金逾人民幣8.76億元。

此外，河北省公安廳還開展夏季「靖街」巡邏防控專項行動，聲稱是「為群眾『守夜』、為平安『站崗』」。這段期間，河北省各地公安巡特警部門出動警力233.4萬人次，發動群防群治力量180.5萬人次，抓獲現行違法犯罪嫌疑人3,716名，組織區域性臨查臨檢行動7,385次。

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