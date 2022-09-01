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鱷雀鱔「危險親戚」…尖嘴鱷、佛鱷 北京市場還在賣

世界日報／ 中國新聞組／北京1日電
北京的寵物市場店面透明玻璃後的一排排水櫃格子裡，有四條造型奇特、長約30厘米、身上有斑點的魚。乍一看，它們的嘴部、身形長得與鱷雀鱔相差無幾。（取材自北京日報）
北京的寵物市場店面透明玻璃後的一排排水櫃格子裡，有四條造型奇特、長約30厘米、身上有斑點的魚。乍一看，它們的嘴部、身形長得與鱷雀鱔相差無幾。（取材自北京日報）

日前，河南抽乾池塘捕捉鱷雀鱔的新聞，讓這種外來生物對生態的危害為大眾所認識。經過調查，現在北京的寵物市場仍買得到鱷雀鱔，甚至牠的「親戚」也有售賣。此外，巴西龜等外來物種也仍在賣。專家表示，這些外來物種同樣具有較高的風險。

北京日報報導，近日起，各大電商平台下架鱷雀鱔，搜索關鍵詞「鱷雀鱔」無法搜到，但將關鍵詞換成「鱷鱔」、「雀鱔」、「尖嘴鱷」等名字後，仍然能搜到相關的售賣信息。

「我們見到放生最多的就是鱷雀鱔，還有巴西龜、牛蛙、鱷龜」，北京黑豹野生動物保護站站長李理說，「購買巴西龜等外來入侵生物和外來物種是不需要辦手續的，但不允許隨便放生」。

在北京十里河天嬌文化城，三、五家商戶將體長約十幾厘米到四、五十厘米的鱷雀鱔以50至180元（人民幣，下同，約7到26美元）一條不等的價格售賣。

地鐵十里河站附近一個花鳥蟲魚市場內，商家說水族箱裡的不是鱷雀鱔，是尖嘴鱷，另外兩條扁嘴的是佛鱷（注：佛羅里達雀鱔），「很好養，啥都吃，你要的話85元一條」。

市場還出售另一種「怪魚」，體長30到40厘米，店家介紹都是雀鱔，價格從幾百元到上千元一條不等，「沒有網上那個（鱷雀鱔）出售」。

中國水產科學研究院珠江水產研究所副研究員顧黨恩表示，市場內出售的「怪魚」不是鱷雀鱔，而是雀鱔類下面的一些物種。「雀鱔一共有七個物種，市面上最常見的是鱷雀鱔和眼斑雀鱔」，無論是哪種雀鱔，本質上都是具有較高風險的外來物種。

雖然目前對於這些物種並未明令禁止銷售和購買，顧黨恩指出，除鱷雀鱔之外，眼斑雀鱔、佛羅里達雀鱔、古巴雀鱔等具有高度的危險性，一旦流入自然水域形成種群，很容易成為外來入侵物種，對水體生物多樣性和水體質量造成威脅。

鱷雀鱔凶猛，據了解一條鱷雀鱔就可以吃掉一整個湖裡的魚。（取材自微博）
鱷雀鱔凶猛，據了解一條鱷雀鱔就可以吃掉一整個湖裡的魚。（取材自微博）

北京 巴西 放生

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