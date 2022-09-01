中國網民達10.5億人 9成愛看短視頻

日前，河南抽乾池塘捕捉鱷雀鱔的新聞，讓這種外來生物對生態的危害為大眾所認識。經過調查，現在北京的寵物市場仍買得到鱷雀鱔，甚至牠的「親戚」也有售賣。此外，巴西龜等外來物種也仍在賣。專家表示，這些外來物種同樣具有較高的風險。

2022-09-01 15:39