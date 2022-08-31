颱風軒嵐諾攜風雨來襲 福建啟動防颱Ⅳ級應急響應

針對今年第11號颱風「軒嵐諾」逼近福建沿海，福建省防汛抗旱指揮部8月31日11時啟動防颱風Ⅳ級應急響應。

中新社報導，福建省氣象台31日17時發佈海上颱風消息稱，預計「軒嵐諾」將以每小時30公里左右的速度向西偏南方向移動，強度維持，並逐漸向琉球群島南部海域靠近。9月1-2日，閩東、閩外及釣魚島海域最大風力可達7-8級、陣風9-10級；閩中、閩南和台灣淺灘漁場6-7級、陣風8-9級。

氣象專家提醒，注意防範局部地區強降雨可能引發的山洪和山體滑坡等次生災害，同時關注局地強對流天氣對農業生產和戶外活動的不利影響；還需要注意“軒嵐諾”強度強、影響時間長、路徑複雜，在颱風影響區域航行或作業的船隻及時避開影響區域。

目前，福建各地正全力以赴做好各項防範應對工作。福建省海事局披露，該局啟動防颱風Ⅳ級響應，加強重點船舶防範。