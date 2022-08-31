聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風軒嵐諾攜風雨來襲 福建啟動防颱Ⅳ級應急響應

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
颱風軒嵐諾攜風雨來襲，福建啟動防颱Ⅳ級應急響應。圖為日前馬鞍颱風對海南帶來風雨。（中新社）
颱風軒嵐諾攜風雨來襲，福建啟動防颱Ⅳ級應急響應。圖為日前馬鞍颱風對海南帶來風雨。（中新社）

針對今年第11號颱風軒嵐諾」逼近福建沿海，福建省防汛抗旱指揮部8月31日11時啟動防颱風Ⅳ級應急響應。 

中新社報導，福建省氣象台31日17時發佈海上颱風消息稱，預計「軒嵐諾」將以每小時30公里左右的速度向西偏南方向移動，強度維持，並逐漸向琉球群島南部海域靠近。9月1-2日，閩東、閩外及釣魚島海域最大風力可達7-8級、陣風9-10級；閩中、閩南和台灣淺灘漁場6-7級、陣風8-9級。

氣象專家提醒，注意防範局部地區強降雨可能引發的山洪和山體滑坡等次生災害，同時關注局地強對流天氣對農業生產和戶外活動的不利影響；還需要注意“軒嵐諾”強度強、影響時間長、路徑複雜，在颱風影響區域航行或作業的船隻及時避開影響區域。

目前，福建各地正全力以赴做好各項防範應對工作。福建省海事局披露，該局啟動防颱風Ⅳ級響應，加強重點船舶防範。

福建 颱風 軒嵐諾

延伸閱讀

軒嵐諾來勢洶洶…從未有颱風「登陸」沖繩？原因出在「這定義」

「軒嵐諾」颱風行蹤詭異 夜襲沖繩影響難評估

詭颱徵兆？2001年納莉曾在琉球打轉撲台 氣象局這樣說

軒嵐諾最快周五上半天發海警 北台灣一路降雨到周日

相關新聞

福建漳州／石榴填鴨 香馥可口吃不膩

漳州市南部的漳浦縣，特色美食多。石榴填鴨是其一。

福建漳州／巍峨土樓 宛如神話建築

巍峨的土樓，是福建特殊的建築群，分布以漳州市最多。2008年7月，福建土樓正式列入《世界遺產名錄》。漳州是大陸土樓最多之...

福建漳州／獨特錦江樓 東方金字塔

在漳浦舊鎮和深土交界處的浯江東岸，有著名的「五星三樓」－慎修樓、瑞安樓和錦江樓，前兩座因年久失修，有不同程度的損毀，唯有...

福建漳州／開漳聖王 搭起民俗文化橋梁

漳州各地有不少非物質文化遺產（非遺），開漳聖王巡安，是省級非物質文化遺產。開漳聖王巡安民俗，不僅是廟內特色歲時民俗活動，...

颱風軒嵐諾攜風雨來襲 福建啟動防颱Ⅳ級應急響應

針對今年第11號颱風「軒嵐諾」逼近福建沿海，福建省防汛抗旱指揮部8月31日11時啟動防颱風Ⅳ級應急響應。

小學英語練習本內含性暗示 新疆文化出版社：是非法盜版

大陸教材爭議又掀起一樁，此次是小學教輔圖書內的習題配圖，高度涉及性暗示，也引起大陸網友排山倒海批評，不過出品的新疆文化出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。