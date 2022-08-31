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小學英語練習本內含性暗示 新疆文化出版社：是非法盜版

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸網路瘋傳的小學英語性暗示教材，被指為出版者的新疆文化出版社強調，該書是非法盜用社名、書號的出版物。（取自微博圖片）
大陸網路瘋傳的小學英語性暗示教材，被指為出版者的新疆文化出版社強調，該書是非法盜用社名、書號的出版物。（取自微博圖片）

大陸教材爭議又掀起一樁，此次是小學教輔圖書內的習題配圖，高度涉及性暗示，也引起大陸網友排山倒海批評，不過出品的新疆文化出版社表示，經核查該讀物是盜版出版物。

針對網路出現的由新疆文化出版社出版的「小學劍橋英語同步練習」三年級上冊教輔圖書，其內容含有「不適宜未成年人使用資訊」一事，新疆文化出版社31日傍晚發表聲明稱，該社對該書內容進行核對審查，通過對書號、圖書在版編目CIP資料（見中國圖書書來源資料製作系統匯出資料）、版印次時間、印刷委託書及電子版樣書逐一審核，「發現以上事項均不相符，因此，網上出現的上述圖書為非法盜用我社社名、書號的非法出版物」。

新疆文化出版社強調，已向相關部門反映，協助對以上違法違規行為審查調查並給予維權，亦保留付諸法律手段的權利。

此前大陸網路瘋傳幾張「新疆文化出版社」出版的英語練習本的圖片，其中不少「人型字母」習題搭配的圖案，被指具有高度性暗示，也被網友痛批為又一次「毒教材」。

而不久前的5月時，大陸人民教育出版社出版的小學數學教材，被指出其內部插畫人物長相太過怪異、還出現少女隱私部位、五星旗不準確等問題，大陸教育部專門成立的調查處置工作組，調查後，對有關單位及27名失職失責人員進行「嚴肅追責問責」。

新疆 小學

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