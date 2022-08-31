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貴州克服地貌 10年串起交通網

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

高速公路通車里程突破8000公里、高速鐵路達1609公里、通航機場實現市州全覆蓋，貴州作為中國大陸唯一沒有平原支撐的省份，十年來初步構建高速公路、高速鐵路、民航等綜合立體交通網絡，重塑開放新格局。

中新社報導，根據貴州省人民政府新聞辦記者會消息，地處大陸西南的貴州，山地和丘陵面積占全省92.5%，是典型的喀斯特岩溶山區，「黔路難行」一直是貴州發展最突出的問題。十年來，一條條貴州路、一座座貴州橋（隧）串聯起千山萬壑。

截至2021年底，貴州高速公路總里程達8010公里，較2011年增長近4倍，高速公路綜合密度升至大陸前列，省際通道累計達到24個，與周邊每一個省形成至少3個省際通道。

此外，從2014年貴廣高鐵建成通車，到2018年渝貴鐵路正式開通運營，貴州每年都有高速鐵路建成通車，貴陽也逐漸成為西南高鐵交通網重要樞紐。

數據顯示，截至2021年底，貴州鐵路建成規模達4014公里，其中高速鐵路1609公里，鐵路通縣達52個，高鐵通縣36個。貴陽至廣州、長沙、昆明、重慶、成都等地實現高鐵的直接聯通，基本實現與周邊省會城市互聯互通高鐵、即將實現市市通高鐵。

貴州省交通運輸廳黨委委員、副廳長董亮介紹說，貴州西南重要陸路交通樞紐的地理區位優勢不斷凸顯，將助推貴州積極參與一帶一路和長江經濟帶等，為構建全方位對外開放新格局打下堅實基礎。

在水運方面，十年來貴州內河航運事業全面提升，烏江水運全線復航。2021年11月，14艘滿載6800噸磷礦石的貨船從開陽港出發，順利通過構皮灘260多米高的三級升船機，運抵安徽蕪湖港，標誌著千里烏江全面復航，結束了貴州不沿邊、不沿海的歷史。

高鐵 高速公路 一帶一路

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