陸海新通道班列 首次開往哈薩克

大陸近年積極營建「西部陸海新通道」，日前首列通過新疆出境的「海鐵聯運班列」，已經將越南產品運往哈薩克，其中烏魯木齊綜合保稅區也新增了「轉口貿易」功能。

據新疆鐵路微信公眾號消息，8月26日11時新疆首趟「陸海新通道海鐵聯運班列」，從霍爾果斯鐵路口岸順利出境，至此經霍爾果斯口岸通行的班列線路累計達70條。

消息指出，搭載越南產、價值230萬美元的2,500噸白糖，由越南海防港通過「陸海新通道海鐵聯運班列」從廣西入境大陸，經重慶集結至烏魯木齊綜合保稅區，再經中鐵聯集烏魯木齊中心站搭乘烏魯木齊國際陸港區中亞班列，經霍爾果斯口岸出境發運至哈薩克阿拉木圖。

這次新模式，將原有在海港完成的過境業務，延伸至烏魯木齊綜合保稅區，等於後者增添了「轉口貿易」功能，「充分發揮鐵海聯運優勢，實現物流運輸無縫對接，有效縮短通關時間、大大提升了貨物運輸時效」。

這條新增的鐵路班列，特殊的地方還在於它是「西部陸海新通道」的一環，也象徵著該通道已經延伸到哈薩克，正式進入中亞地區。

根據大陸發改委2019年公布的「西部陸海新通道總體規劃」，西部陸海新通道的主通道有三條，分別係從重慶、成都向北部灣港口延伸，並預計連通「中歐國際班列西部通道」，預計到2035年全面建成。目前8月28日，西部陸海新通道主要工程，連接廣西南寧橫州與北部灣的「平陸運河」已在廣西欽州市靈山縣舊州鎮開工，全長約135公里、可通航5,000噸級船舶。