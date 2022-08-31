聽新聞
test
0:00 / 0:00

北影節「天壇獎」 十大獎項揭曉

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
第十二屆北京國際電影節日前落幕，84歲的吳彥姝（左），憑藉《媽媽！》獲得最佳女主角獎。圖／本報北京傳真
第十二屆北京國際電影節日前落幕，84歲的吳彥姝（左），憑藉《媽媽！》獲得最佳女主角獎。圖／本報北京傳真

第十二屆北京國際電影節日前落幕，「天壇獎」十大獎項揭曉。最佳影片獎，由芬蘭電影《一個不願觀看〈泰坦尼克號〉的盲人》摘得；84歲的吳彥姝，憑藉《媽媽！》獲得最佳女主角獎。

今年共有16部中外影片入圍角逐「天壇獎」。桑托斯·肖克憑藉玻利維亞、烏拉圭和法國合拍片《我們的家園》，獲得最佳男配角獎。他激動地說：「我要謝謝北京國際電影節。」美國著名演員西格妮·韋弗憑藉美國影片《珍妮熱線》，獲得最佳女配角獎，她開心地說：「我們女性一起努力，講述了這個動人的故事，謝謝北影節！」瑞士電影《擺動》獲得「最佳藝術貢獻」和「最佳攝影」。該片主創興奮地說：「謝謝北京國際電影節！」

84歲的吳彥姝，憑藉《媽媽！》獲得最佳女主角獎。她上臺激動地說：「特別開心，特別幸運，特別沒有想到。我特別幸運演了這個有大愛、生命力頑強的角色，謝謝評委們對我的認可。」她也感謝在片中扮演女兒的奚美娟，「這個獎項有奚美娟一半的功勞，沒有她的成就，就拿不到這個獎，我們兩個人一起完成了這個片子。」奚美娟上台後，跟吳彥姝緊緊擁抱。

芬蘭電影《一個不願觀看〈泰坦尼克號〉的盲人》，獲得「天壇獎」最佳影片、最佳編劇、最佳男主角獎，成為當晚最大的贏家。該片導演泰穆·尼基激動地說：「謝謝所有人，謝謝所有的評委，我還要感謝影片的男主角佩特裡·波科萊寧，他的表演真的非常棒。感謝北京國際電影節！」

閉幕式最後，全場起立，在電影《焦裕祿》的背景聲裡，歡迎李雪健登台，陳道明為李雪健送上了一個特殊的獎盃。十年前，李雪健將該獎盃送給了楊善洲紀念館，這次組委會特別送給李雪健一座紀念獎盃。陳道明說：「雪健演了很多好人，他也一直在做著好人。他不光演英雄人物，還把這個人物精神打透在自己身上，他以往演電影的環境都非常艱苦，我祝福他身體健康，拍出更多偉大的作品。」

電影 北京 美國

延伸閱讀

法媒揭北京已派情報網 打探外國政府對攻台反應

敲定！中共二十大10月16日登場 在北京召開

美2巡洋艦穿台海 CNN：北京低調不想升高情勢

中共無人機頻擾台灣外島 白宮控北京建立新常態

相關新聞

北影節「天壇獎」 十大獎項揭曉

第十二屆北京國際電影節日前落幕，「天壇獎」十大獎項揭曉。最佳影片獎，由芬蘭電影《一個不願觀看〈泰坦尼克號〉的盲人》摘得；...

陸海新通道班列 首次開往哈薩克

大陸近年積極營建「西部陸海新通道」，日前首列通過新疆出境的「海鐵聯運班列」，已經將越南產品運往哈薩克，其中烏魯木齊綜合保...

水環境不平衡 部分地區汛期汙染強度大

大陸生態環境部29日發布對上半年水生態環境形勢的研判顯示，大陸水環境質量總體持續改善，但部分地區汛期汙染強度大等問題不容...

貴州克服地貌 10年串起交通網

高速公路通車里程突破8000公里、高速鐵路達1609公里、通航機場實現市州全覆蓋，貴州作為中國大陸唯一沒有平原支撐的省份...

唐山打人案揪出貪腐公安局長還不夠 網傳還有更大黑手

中國大陸引起全民公憤的唐山老漢城燒烤店打人事件，8月29日有了偵辦結果，河北省人民檢察院公布，陳繼志等嫌犯由河北廊坊市公安局偵查終結，移送廊坊市廣陽區人民檢察院，檢方對其中7位嫌犯提起公訴。

重慶山火撲滅 領導當政績開「慶祝大會」挨轟

極端高溫與乾旱，重慶自17日起發生多起森林火災，當地官民迅速組織「血肉長城」撲救。在上萬人鏖戰多個日夜後，重慶全市山火撲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。