北影節「天壇獎」 十大獎項揭曉

第十二屆北京國際電影節日前落幕，「天壇獎」十大獎項揭曉。最佳影片獎，由芬蘭電影《一個不願觀看〈泰坦尼克號〉的盲人》摘得；84歲的吳彥姝，憑藉《媽媽！》獲得最佳女主角獎。

今年共有16部中外影片入圍角逐「天壇獎」。桑托斯·肖克憑藉玻利維亞、烏拉圭和法國合拍片《我們的家園》，獲得最佳男配角獎。他激動地說：「我要謝謝北京國際電影節。」美國著名演員西格妮·韋弗憑藉美國影片《珍妮熱線》，獲得最佳女配角獎，她開心地說：「我們女性一起努力，講述了這個動人的故事，謝謝北影節！」瑞士電影《擺動》獲得「最佳藝術貢獻」和「最佳攝影」。該片主創興奮地說：「謝謝北京國際電影節！」

84歲的吳彥姝，憑藉《媽媽！》獲得最佳女主角獎。她上臺激動地說：「特別開心，特別幸運，特別沒有想到。我特別幸運演了這個有大愛、生命力頑強的角色，謝謝評委們對我的認可。」她也感謝在片中扮演女兒的奚美娟，「這個獎項有奚美娟一半的功勞，沒有她的成就，就拿不到這個獎，我們兩個人一起完成了這個片子。」奚美娟上台後，跟吳彥姝緊緊擁抱。

芬蘭電影《一個不願觀看〈泰坦尼克號〉的盲人》，獲得「天壇獎」最佳影片、最佳編劇、最佳男主角獎，成為當晚最大的贏家。該片導演泰穆·尼基激動地說：「謝謝所有人，謝謝所有的評委，我還要感謝影片的男主角佩特裡·波科萊寧，他的表演真的非常棒。感謝北京國際電影節！」

閉幕式最後，全場起立，在電影《焦裕祿》的背景聲裡，歡迎李雪健登台，陳道明為李雪健送上了一個特殊的獎盃。十年前，李雪健將該獎盃送給了楊善洲紀念館，這次組委會特別送給李雪健一座紀念獎盃。陳道明說：「雪健演了很多好人，他也一直在做著好人。他不光演英雄人物，還把這個人物精神打透在自己身上，他以往演電影的環境都非常艱苦，我祝福他身體健康，拍出更多偉大的作品。」