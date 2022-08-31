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水環境不平衡 部分地區汛期汙染強度大

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

陸生環境部29日發布對上半年水生態環境形勢的研判顯示，大陸水環境質量總體持續改善，但部分地區汛期汙染強度大等問題不容忽視。

中新社報導，大陸生態環境部研判水生態環境形勢認為，上半年，3641個國家地表水評價考核斷面中，Ⅰ-Ⅲ類斷面比率為85.7%，同比增加4個百分點；劣Ⅴ類斷面比率為1.1%，同比減少0.8個百分點，大陸水環境質量總體持續改善。但同時，大陸水生態環境不平衡不協調的問題依然突出，部分地區汛期汙染強度大，消除劣Ⅴ類工作滯後。

扣除自然因素影響，16個劣Ⅴ類斷面，分布在廣東、河北、陝西、吉林等11個省份，其中，雲南省數量最多；18個水質明顯惡化斷面，分布在山西、河南等13個省份，其中，內蒙古自治區數量最多。

大陸汛期汙染強度較大的前50名斷面分布在20個省份，數量較多省份為山西、江西、雲南。其中，內蒙古自治區呼倫貝爾市查哈陽鄉斷面、貴州省黔南布依族苗族自治州鳳山橋邊斷面、福建省三明市永安貢川橋斷面汛期汙染強度位列大陸前三名，分別達到考核目標限值的17.6倍、17.3倍、17.1倍。

大陸生態環境部表示，針對久拖不決的突出問題，將組織開展獨立調查，督導協助問題所在行政區域研究對策，推動問題解決。

內蒙古 陸生 環境部

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