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陸水利部：9月長江上游乾旱將趨緩 但下游將更嚴重

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
長江流域7月以來的降水都比平時年份減少許多，官方指出，9月中下游旱情將進一步發展。（圖／取自「長江水利」微信公眾號）
長江流域7月以來的降水都比平時年份減少許多，官方指出，9月中下游旱情將進一步發展。（圖／取自「長江水利」微信公眾號）

大陸長江流域旱情未解，但相較高峰期已有所趨緩，官方預測顯示，長江上游9月將會緩解旱情，不過中下游地區，水位將持續走低，預計旱情將更嚴重。

據央視新聞報導，大陸水利部消息指出，8月26日至30日，西南、黃淮、江淮等地出現強降雨過程，河南、四川、湖北、陝西、江蘇、安徽等省旱情有所緩解。截至目前統計，長江流域耕地受旱面積4,325萬畝（較旱情高峰時減少2,307萬畝），有473萬人、71萬頭大牲畜因旱供水受到影響（較旱情高峰時減少26萬人、21萬頭大牲畜）。

此前的高峰期8月25日，長江流域耕地受旱面積達到6,632萬畝，有499萬人、92萬頭大牲畜因旱供水受到影響。在大陸官方調動三峽水庫群等型水庫調節後，目前農村供水工程受益人口1,385萬人，353處大中型灌區灌溉農田2,856萬畝。水利部跟財政部已下達水利救災資金人民幣65億元（約合台幣286.3億元），支援旱區修建抗旱應急水源工程、添置提運水設備和補助抗旱用油用電，水利部並先後派出8個工作組指導旱區進行抗旱保供水保灌溉工作。

目前官方預測，9月份長江上游降雨量較常年同期總體偏多1成，對旱情緩解較為有利，但部分重旱區旱情可能持續，長江上游水庫群蓄水量可能有所增加，但距離蓄滿缺口較大；長江中下游及洞庭湖、鄱陽湖地區降雨量較常年同期偏少2到5成，長江中下游幹流及兩湖水系江河來水偏少，水位將繼續走低，「中下游及兩湖地區旱情可能進一步發展，長江流域抗旱形勢依然嚴峻」。

中國大陸長江流域連日高溫，出現罕見的長期大面積乾旱。圖為流經重慶市的嘉陵江，水量大減，8月19日可見河底。（美聯社）
中國大陸長江流域連日高溫，出現罕見的長期大面積乾旱。圖為流經重慶市的嘉陵江，水量大減，8月19日可見河底。（美聯社）

抗旱 水庫

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