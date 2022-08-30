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陸官方新目標 2025年農村自來水普及率要達到88%

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸官方要求2025年農村自來水通水比例達88%，圖為2022年3月貴州省龍裏縣灣灘河鎮灣寨社區的工作人員用水樁放水。（新華社）
大陸官方要求2025年農村自來水通水比例達88%，圖為2022年3月貴州省龍裏縣灣灘河鎮灣寨社區的工作人員用水樁放水。（新華社）

大陸官方對農村水利建設又訂下了新目標，這次是針對農村自來水普及率，希望2025年時達到88%，且規模化供水工程覆蓋農村人口的比例達到60%以上。

大陸水利部、發改委、財政部、鄉村振興局等四部門，近日聯合印發「關於加快推進農村規模化供水工程建設的通知」，提到要加快建設農村規模化供水工程（包括城市供水管網延伸工程和千噸萬人供水工程），提升農村供水保障水平。

官方要求，各地要依據城鄉發展總體規劃和鄉村振興規劃，以縣域為單元，綜合考慮農村人居環境、改廁、旅遊和二三產業發展等用水需求，優化農村供水工程佈局。結合水網工程建設，以實施穩定水源工程為基礎，提升水源保障程度。有條件的地區，依託大水源，接入大管網，實現城鄉供水統籌發展。其他區域，因地制宜建設與改造農村供水工程，擴大規模化供水服務範圍。另外要逐步實現預報、預警、預演、預案功能，提升農村供水自動化管理與風險防範能力。

資金來源的部分，則要求用足用好項目資本金和金融信貸等支持政策，推進利用基礎設施投資信託基金（REITs）、政府和社會資本合作（PPP）、特許經營等模式拓寬投融資管道，深化政銀企合作，「調動社會資本參與農村供水工程建設和管理的積極性」。

截至2021年底，全大陸共建成農村供水工程827萬處，規模化供水工程覆蓋農村人口比例達到52%。但由於大陸水情複雜、區域發展不平衡不充分，農村供水工程總體規模偏小，部分地區農村供水保障能力不高。

此前4月27日的大陸國務院常務會議提出，要啟動一批農田水利、農村公路等工程，推廣以工代賑，增加農民工就業職缺。

農民 國務院

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