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挖售西周編鐘 湖北村民遭判「登報向社會賠禮道歉」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
遭挖角的西周編鐘，大部分被鑑定為二級文物。（圖／取自「九江中院」微信公眾號）
遭挖角的西周編鐘，大部分被鑑定為二級文物。（圖／取自「九江中院」微信公眾號）

大陸啟動文物保護公益訴訟機制以來，剛剛作出首例可移動文物民事公益訴訟判決，一位周姓村民在自家山地挖到西周時期的編鐘，爾後私自販售，遭判刑2.5年。

據央視新聞報導，8月30日江西九江市中級人民法院公開開庭審理九江市人民檢察院訴陳某旺可移動文物保護公益訴訟案，並判令被告陳某旺承擔文物修復費用人民幣10萬元（約合台幣44萬元）及專家評估費用4,000元（約合台幣1萬7,600元），並在大陸全國性媒體刊登公告向社會公開賠禮道歉，報導稱，該案是全大陸首例可移動文物保護檢察民事公益訴訟案，有重要意義。

案件起源在於，2020年10月25日陳某旺在湖北省黃石市陽新縣某村自家承包的山地中，撿到一件青銅器，帶回家後通過村民手機查詢得知是古代青銅編甬鐘，具有很高價值，且編甬鐘都是成批出現。次日上午他攜帶鋤頭回去原地，先後共挖出八件編鐘，其中三件編鐘因挖掘受損。2021年5月，陳某旺在非法倒賣青銅編鐘時被九江公安機關當場抓獲。2021年12月，陳某旺因倒賣文物被判處有期徒刑2.5年，並處罰金人民幣2萬元（約合台幣9萬元）。

據指出，經過鑒定此案九件青銅編甬鐘屬於出土文物，年代約在西周晚期，保存基本完好，少量「青銅枚」有殘斷破損，多數可以定為二級文物，青銅枚有斷裂現象的文物可以定為三級，整體為大陸國家二級文物。專家組估算（受外力新損處）文物修復費用約10萬元左右。

九江中院認為，文物作為歷史的物質遺存，所具有的歷史價值、科研價值和藝術價值是不可再生、不可替代的資源。被告陳某旺私自挖掘並造成文物損壞，其行為侵犯的是社會公共利益，應承擔民事侵權責任，故依法作出上述一審判決。根据大陸法律規定，民事公益訴訟以直接維護公共利益為目標，行政公益訴訟則以間接維護公共利益為目標，此次訴訟案是大陸首次可移動文物的民事公益訴訟案。

9件編鐘有部分因為挖掘時候損傷，民事公益訴訟判賠湖北村民陳某旺需支付維修費。（圖／取自「九江中院」微信公眾號）
9件編鐘有部分因為挖掘時候損傷，民事公益訴訟判賠湖北村民陳某旺需支付維修費。（圖／取自「九江中院」微信公眾號）
湖北村民陳某旺，因為私挖西周編鐘販售，不僅被判刑入獄，還遭提起民事公益訴訟，須登報向全社會道歉。（圖／取自「九江中院」微信公眾號）
湖北村民陳某旺，因為私挖西周編鐘販售，不僅被判刑入獄，還遭提起民事公益訴訟，須登報向全社會道歉。（圖／取自「九江中院」微信公眾號）

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