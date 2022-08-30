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四川貴州抗旱 累計已獲數千枚火箭進行人工增雨

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸諸多地區近期動用不少人工增雨火箭，進行緩解旱象的作業。（圖／取自「航天四院」微信公眾號）
大陸諸多地區近期動用不少人工增雨火箭，進行緩解旱象的作業。（圖／取自「航天四院」微信公眾號）

大陸旱情較嚴重區域，包含長江流域上游四川盆地，而近日有國企數據指出，已經向川渝地區與貴州，支援了數千枚人工增雨火箭、以及數百根飛機焰條進行增雨作業。

據中國航太科技集團29日晚間消息，稱航太科技集團四院中天火箭公司自夏初至今，已向川渝貴地區支援數千枚人影火箭（人工影響天氣火箭）、數百根飛機焰條（點燃後催化劑散播至空氣中增雨）等人工影響天氣裝備，並提供技術支援，有力地支援了川渝貴地區抗擊旱情。

使用人工火箭的詳細數字，據航天四院消息，5月至今，中天火箭向四川省支援各型號人影火箭1,467枚，地面煙爐4套，各型號飛機焰條240根。7月至今，中天火箭共支援貴州省各類型人影火箭3,076枚，各類型發射架15套，飛機焰條240根，目前在黔東南地區已累計開展人工增雨作業115次。

上述消息並指出，此前該公司為遼寧地區提供了3,000餘枚火箭彈、焰條、150套發射架供應，協助遼寧省氣象部門開展大規模聯合增雨作業，緩解遼西等地旱情，該公司並透露，已先後為新疆、陝西、湖北、安徽等多個地區提供大量人影裝備及有力技術服務。

在大陸，人影火箭、飛機焰條等設備的使用，通常由地方政府下屬的氣象局與「人工影響天氣辦公室」（人影辦）主導，選定區域後進行增雨相關作用。

旱情嚴重的四川，已經動用上千枚火箭進行人工增雨，圖為8月25日晚至26日淩晨四川省達州市氣象局展開增雨作業，發射22枚火箭。（圖／取自「達州發布」微信公眾號）
旱情嚴重的四川，已經動用上千枚火箭進行人工增雨，圖為8月25日晚至26日淩晨四川省達州市氣象局展開增雨作業，發射22枚火箭。（圖／取自「達州發布」微信公眾號）

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