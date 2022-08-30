四川貴州抗旱 累計已獲數千枚火箭進行人工增雨

大陸旱情較嚴重區域，包含長江流域上游四川盆地，而近日有國企數據指出，已經向川渝地區與貴州，支援了數千枚人工增雨火箭、以及數百根飛機焰條進行增雨作業。

據中國航太科技集團29日晚間消息，稱航太科技集團四院中天火箭公司自夏初至今，已向川渝貴地區支援數千枚人影火箭（人工影響天氣火箭）、數百根飛機焰條（點燃後催化劑散播至空氣中增雨）等人工影響天氣裝備，並提供技術支援，有力地支援了川渝貴地區抗擊旱情。

使用人工火箭的詳細數字，據航天四院消息，5月至今，中天火箭向四川省支援各型號人影火箭1,467枚，地面煙爐4套，各型號飛機焰條240根。7月至今，中天火箭共支援貴州省各類型人影火箭3,076枚，各類型發射架15套，飛機焰條240根，目前在黔東南地區已累計開展人工增雨作業115次。

上述消息並指出，此前該公司為遼寧地區提供了3,000餘枚火箭彈、焰條、150套發射架供應，協助遼寧省氣象部門開展大規模聯合增雨作業，緩解遼西等地旱情，該公司並透露，已先後為新疆、陝西、湖北、安徽等多個地區提供大量人影裝備及有力技術服務。