源圓兩岸交流匯 太台青年分享點滴

為了增進了解、加深感情，第六屆「源圓兩岸交流匯」活動，26日在台北、江蘇太倉，透過線上線下同步舉行。中國文化大學教授周陽山在兩岸關係專題講座中，基於一個中國的法理框架和「文化中國」傳統基礎，闡述了他對兩岸關係的深刻思考。

在座談交流環節，兩岸青年代表分享各自在大陸工作生活學習和就業創業的收穫體會，台灣青年代表賴建安說，只有交流才會有更大的收益。所以他覺得盡力去促成兩岸的多交流、多理解。

太倉青年代表戴廣洲指出，兩岸一家親，也希望兩岸青年能夠與時代共步伐，與民族共命運，把青春在實現中華民族偉大復興中國夢的進程中綻放光彩。

太倉市委統戰部副部長顧曉春表示，希望太台兩地青年透過活動，建立起深厚的友誼，共同在通往美好未來的道路上攜手前行。「更希望在不久的將來，你們介紹更多的台灣青年朋友來太倉開拓事業、施展才華。在這片充滿活力的土地上找到奮鬥舞台，實現人生夢想。」

太倉市持續深化對台經濟合作和文化交流，2015年以來，已開展六屆「源圓兩岸交流匯」活動。