聽新聞
test
0:00 / 0:00

源圓兩岸交流匯 太台青年分享點滴

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海報導
「源圓兩岸交流匯」兩岸青年代表分享各自生活體驗。圖為太倉現場。圖／主辦方提供
「源圓兩岸交流匯」兩岸青年代表分享各自生活體驗。圖為太倉現場。圖／主辦方提供

為了增進了解、加深感情，第六屆「源圓兩岸交流匯」活動，26日在台北、江蘇太倉，透過線上線下同步舉行。中國文化大學教授周陽山在兩岸關係專題講座中，基於一個中國的法理框架和「文化中國」傳統基礎，闡述了他對兩岸關係的深刻思考。

在座談交流環節，兩岸青年代表分享各自在大陸工作生活學習和就業創業的收穫體會，台灣青年代表賴建安說，只有交流才會有更大的收益。所以他覺得盡力去促成兩岸的多交流、多理解。

太倉青年代表戴廣洲指出，兩岸一家親，也希望兩岸青年能夠與時代共步伐，與民族共命運，把青春在實現中華民族偉大復興中國夢的進程中綻放光彩。

太倉市委統戰部副部長顧曉春表示，希望太台兩地青年透過活動，建立起深厚的友誼，共同在通往美好未來的道路上攜手前行。「更希望在不久的將來，你們介紹更多的台灣青年朋友來太倉開拓事業、施展才華。在這片充滿活力的土地上找到奮鬥舞台，實現人生夢想。」

太倉市持續深化對台經濟合作和文化交流，2015年以來，已開展六屆「源圓兩岸交流匯」活動。

青年 文化大學

延伸閱讀

陸委會最新民調 有逾三分之一民眾認為兩岸交流太慢

夏立言赴陸 馬英九：對台灣有幫助 趙少康建議直播

朱立倫會美智庫學者：民進黨關上兩岸交流大門

賴香伶左批國民黨赴陸不妥 右打民進黨兩岸停頓

相關新聞

旱災剛過來暴雨 四川撤近12萬人

極端氣候正對大陸四川省帶來嚴峻挑戰。在連續數周的高溫乾旱、用電緊繃問題趨緩後，據大陸中央氣象台預測，未來十天，華西地區迎...

唐山毆人案 15官警涉包庇被查

今年六月，河北唐山爆發震驚全大陸的燒烤店打人案，河北省檢察院昨通報，以陳男為首的黑社會勢力共廿八人全被起訴。同時，河北省...

河南村鎮銀行暴雷案 逮234嫌疑人

大陸河南村鎮銀行暴雷案，曾引發大批民眾聚集銀行門口抗議，衝擊社會穩定。河南省許昌市公安局昨通報村鎮銀行案調查進度，指該案...

台灣專家扎根成都 培訓新農人

「我們做農村工作的人有一種情懷，就是要把農村產業帶起來，給農民帶來實實在在的收入。」近日，在位於成都新津的天府農業博覽園...

2022「粵來粵有趣」短片大賽 中山開幕

8月27日，2022「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽在中山正式開鑼，並開啓了台北市、中山市兩地的接力直播。自2018年...

大陸西部陸海新通道 平陸運河開工

8月28日9時許，大陸西部陸海新通道主要工程——平陸運河工程，在廣西欽州市靈山縣舊州鎮項目現場正式開工建設。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。