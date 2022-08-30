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大陸西部陸海新通道 平陸運河開工

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

8月28日9時許，大陸西部陸海新通道主要工程——平陸運河工程，在廣西欽州市靈山縣舊州鎮項目現場正式開工建設。

中新社報導，平陸運河始於南寧橫州市西津庫區平塘江口，經欽州靈山縣陸屋鎮沿欽江進入北部灣，全長約135公里，其中分水嶺越嶺段開挖6.5公里。建設內容包括航道工程，航運樞紐工程，沿線跨河設施工程及配套工程。航道等級為內河I級，可通航5000噸級船舶。

當天，大陸交通運輸部部長李小鵬在平陸運河建設動員大會上表示，平陸運河是優化提升大陸水運網絡，加快建設綜合立體交通網的聯網工程，是建設西部陸海新通道，加快建設交通強國的標誌性工程，對廣西和西南地區經濟社會發展具有重大的戰略意義。各方應堅持科技賦能、創新引領，生態優先、綠色發展，依法依規、陽光透明的理念，把平陸運河建設成優質工程、綠色工程、廉潔工程。

中共廣西壯族自治區委員會書記、自治區人大常委會主任劉寧稱，運河建成通航後，將直接開闢廣西內陸及大陸西南、西北地區運距最短、最經濟、最便捷的出海通道；將改變廣西臨海但沒有江河通航入海的現狀，推動向海經濟發展；將開闢西江黃金水道新的入海航道，形成江海循環航道航線，有效對接粵港澳大灣區發展；將推動廣西及西南地區持續深化與東協及《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）國家經貿合作。

平陸運河項目開發任務以發展航運為主，結合供水、灌溉、防洪、改善水生態環境等，估算總投資727.3億元人民幣，工期54個月。

自治區 人大常委會

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