2022「粵來粵有趣」短片大賽 中山開幕

8月27日，2022「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽在中山正式開鑼，並開啓了台北市、中山市兩地的接力直播。自2018年開始，「粵來粵有趣」創意短片大賽已經成功舉辦三屆，為兩岸青年搭建了長期交流互動的新銳平台，深受歡迎。

「中山是大灣區的地理中心，許多台灣人都會選擇到中山發展。」在中山市直播間裡，中山台青會會長黃冠傑表示，每個人都知道孫中山先生，但大家對於中山這座城市可能會比較陌生，希望藉由這次的活動，用更多優秀的圖片、影片，讓大家知道中山是一座很好地融合了傳統嶺南文化和現代化風貌的城市。

對於本次活動，黃冠傑會長介紹道，開幕式有電音三太子，是一個台灣文化和娛樂結合的表演，「台灣年輕人很有想法，把這個文化傳達到中山市，並以中山為據點傳達到大陸各地。」

本次參賽者中山台青蕭淇文表示，「中山是我成長工作的地方，台北也是我非常喜歡的城市，所以真的很期待今天的行程和各位參賽者的視頻，在24小時的時間之內，與兩地攝影同好們一起拍攝城市之美。」

來自廣東的參賽者馬睿認為，「作為一個粵港澳大灣區青年，覺得用自己的專業力量來記錄這片沃土上的點點滴滴，是一件非常有意義的事情，也是我們的責任和擔當。這是我第一次參加短視頻創作比賽，期待在賽程中能夠和台北的選手朋友們有深入的交流，也感受他們城市的文化和魅力。」

第四屆大賽由中山市台商投資企業協會青年委員會主辦，台商優市網、GDToday、N視頻承辦，並通過粵學習App、N視頻App與台商優市網進行同步直播。

據悉，本屆首次以城市影像為主題開展挑戰賽。參賽選手分別以廣東中山市和台灣台北市的5個地點分別完成5道拍攝題目，完成挑戰題目後進行最終打卡，順利完成24小時挑戰賽。

此前三屆大賽獲得兩岸青年以及在粵台灣青年、海外青年的熱烈關注，參賽作品數量逐年遞增，往屆參賽作品累計1775件，先後吸引兩岸80所高校（大專院校），近100個影視專業社團、工作室參加。大賽獲獎者黃文禮、賴文傑等青年導演，已經在業界和兩岸青年群體中積聚良好的口碑。

上屆大賽投票頁面瀏覽量超600萬，比賽報導、參賽作品展示點擊和播放量共計4000萬，「粵來粵有趣」的品牌傳播力、影響力不斷提升。