台灣專家扎根成都 培訓新農人

「我們做農村工作的人有一種情懷，就是要把農村產業帶起來，給農民帶來實實在在的收入。」近日，在位於成都新津的天府農業博覽園，台灣農業專家徐進發正在給當地農業經營者培訓。他表示，近年來扎根四川培養鄉村建設人才，找到了更大舞台。

中新社報導，徐進發今年59歲，上世紀80年代曾在福建從事化妝品產業，後來因故回台灣經商。1999年，台灣發生九二一地震，徐進發參與災後重建，從此進入鄉村建設、社區營造領域，並創立台灣中華農業創新學會。隨著兩岸交流進一步熱絡，2015年，徐進發受邀來成都新津，在台灣農民創業園開始了與大陸的第二次「親密接觸」。

「再回到大陸，我覺得自己好像從沒來過，變化是飛躍式的。」徐進發至今記得大陸變化給他的震撼。不過多地考察後他意識到，大陸城市發展很好，鄉村還有更大發展空間。

瞄準鄉村發展機遇後，徐進發決定扎根成都，擔任成都新津台灣農民創業園產業導師、天府農業博覽園鄉村振興研究院特聘專家，將台灣鄉村工作經驗分享給當地業者，把重點放在本土鄉建人才的培養上。

去年大陸發布農林22條措施，助力台灣農業人士在大陸發展。徐進發說，政策發布後，更有信心去幫助大陸業者。

對於未來，徐進發有明確規劃——在成都建立新農人培訓體系。認為專業的事情要交給專業的人來做，台灣農村再生走過一些彎路，希望大陸少走一些。