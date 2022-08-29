長沙女付3萬人民幣簽協議為圓網紅夢 四個月後粉絲1000變360求退費

大陸媒體《瀟湘晨報》報道，今年4月上旬，26歲的長沙女子小玲（化名）與湖南享夢遊網絡科技有限公司簽訂了《享夢遊城市合夥人商務服務協議》以及《享夢遊城市合夥人平台合作協議》，還交了3萬元（人民幣．下同，約13.2萬元新台幣）。四個多月過去，小玲不僅沒有新介紹一位客戶，她在某平台的粉絲數還從1000下降到360，覺得涉嫌虛假宣傳，加上自己沒有被打造成網紅，小玲此前找公司退費，遭到了拒絕。

小玲說，簽完協議後，自己每天的工作任務就是探店，以及在朋友圈等社交平台發布一些圖片和文案。「這些圖片基本上是發布在公司群裡的，也有些是合夥人提供的。雖然公司沒有硬性要求，但如果你不發的話，就沒有流量進來。」

小玲表示，她發布的圖片當中，有些地方是自己都沒有去過的，「都是虛假的引流方式，公司還幫我在一個平台上買了1000個粉絲，四個多月過去了，現在粉絲數已經掉到360個了。」

小玲提到，自己發朋友圈的目的就是為了吸引朋友圈的人來當她的合夥人，「公司說可以快速回本，只要新介紹一個人進來，我就可以從這3萬塊錢中獲取1萬5，也就是賺取一半。」

「花3萬塊就能免費吃喝玩樂，打造個人IP讓你當網紅，你信嗎？實際上公司只是想收你3萬元，拉你入夥，之前的都是噱頭！」小玲稱，四個多月過去，自己一個人都沒拉到，小玲想退錢，「沒有打造成功，我頂多就算一個博主，不算網紅。」

昨日（27日）該公司法務回應事件，指「城市合夥人」是公司基於兩種服務的一個產品，小玲與公司簽訂了兩份協議，享受了相應服務，兩部分費用加起來一共是3萬元，城市合夥人只是一個叫法，一種身份授予；公司只要對簽訂的服務協議在交付過程中沒有誇大宣傳，就不存在虛假宣傳。他表示，對於推薦新人會有提成一事是公司的內部獎勵機制，但公司堅持底線，一直都是合法合規經營，不存在詐騙。「對方（小玲）享受了相應服務，再來無理取鬧退費。」

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文章授權轉載自《香港01》