福建漳州／東山島 福建十大美麗海島

東山島，別稱陵島，形似蝴蝶，亦稱蝶島，是福建省第二大島。中國大陸第七大島，東瀕台灣海峽，有「福建十大美麗海島」、「福建省最佳旅遊目的地」美稱。

東山島海灣遼闊，沙灘平緩，綠樹成蔭，勝景眾多，極具南國濱海風光特色。古稱銅山，現仍存有建於明代的銅山古城，位於銅陵鎮海濱，是為防禦倭寇而建，至今雄風猶在。古城內有一座迴廊曲徑、玲瓏雅致的關帝廟，亦稱武廟，建於明代，至今香火旺盛。 東山關帝廟，具明古建築藝術價值。圖／本報福建漳州傳真

風動石景區是東山島的主景區。坐落在東山古城東門海濱石崖上的東山風動石，高4.37公尺，寬4.57公尺，長4.69公尺，重約200噸，上尖底圓，狀似仙桃，風吹石動，故名「風動石」。歷經颱風、地震而不倒，有「天下第一奇石」之稱。巍然「擺」在一塊臥地凸起且向海傾斜的磐石上，接觸面僅為十餘平方公分。狂風吹來時，巨石輕輕搖晃不定，人若仰臥盤石上，蹺起雙足蹬推， 巨石也搖晃起來，但仍然不會倒下，的確奇特。 「天下第一奇石」風動石。圖／本報福建漳州傳真

馬鑾灣海濱浴場，沿東山島東南沿岸有南門灣、嶼南灣、馬鑾灣、金鑾灣、冬古灣、烏礁灣、澳角灣、宮前灣七個海灣，呈月牙形，首尾相接，綿延30多公里。潔白的沙灘背靠蔥蘢的林帶，環抱著清澈的海水，是天然的海濱浴場。灣內小島星羅棋布，與浩瀚的大海交相輝映，構成天藍、水碧、沙白、林綠、海灣美、島礁奇的海濱旅遊度假勝地。