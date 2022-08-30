福建漳州／詒安堡 清代典型閩南民居古城堡

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
詒安堡，是中國古城池的縮影和活化石。 圖／本報福建漳州傳真
詒安堡，是中國古城池的縮影和活化石。 圖／本報福建漳州傳真

漳浦縣湖西畬族鄉城內村，有一座全大陸罕見、保存最完好的清代典型的閩南民居古城堡－詒安堡，又稱詒安城，是清初佐助朝廷收復台灣的一品功臣黃性震建造於康熙二十六年，迄今300餘年，具有深厚的閩南文化，是一座保存完好具歷史價值和地方性的民間防禦城堡，是研究閩南建築的文化瑰寶，更是中國古城池的縮影和活化石

這樣一座大型古堡的起源，要從清康熙收復台灣的歷史說起。當年，書生黃性震胸懷報國之心，負劍走出湖西盆地，投奔福建總督姚啟聖帳下，獻上平台十策。詒安堡所以被稱為「活化石」，是因為堡內至今還居住著數百戶黃氏後裔，當年建造的95排、一排10間的民房，基本保存完好。

詒安城堡裡面建築形式，延續了明清兩代；城牆周長1200公尺，內建95座房屋，分布東西兩邊，中軸線建有一座大宗祠堂，左右還有東官廳和西官廳，用於接待客人。北門到東門共有三進，設立一座占地3000平方公尺左右的學堂，作為黃氏子孫後裔受教育的地方。

詒安堡的城牆上，全是用條石築成的馬道，馬道外側建2公尺高的女牆，全城均開365垛口，城內側每隔50公尺設登城石階。城轉角處設深、寬各3公尺的敵樓，用於瞭望和射擊。全城設3個城樓，除北邊不建城門外，東、南、西三門的城樓，仿船形，寄寓城主黃性震平台事跡。南門至西門前開鑿護城河，河寬10公尺。每排民房間有8公尺寬的石砌街道，用以縱橫溝通，全城建築因此排列有序。從城牆上俯視詒安堡，頗似古代的營盤。

在詒安堡高牆鐵壁的護衛下，黃氏一脈得以生生不息，人才輩出，讓這一珍貴的歷史建築流傳至今。

歷史建築 化石

延伸閱讀

綠批取消公務員染疫加碼如「雨天收傘」 中市府：因不再疫調

蓮塘 漸成大灣區東部貨運樞紐

詐騙新手法？陸男在寮國徵婚「月給4.9萬元」 疑人口買賣秒刪文

殺警案藍綠互譴責 柯文哲擔心互罵後什麼都沒有解決

相關新聞

旱災剛過來暴雨 四川撤近12萬人

極端氣候正對大陸四川省帶來嚴峻挑戰。在連續數周的高溫乾旱、用電緊繃問題趨緩後，據大陸中央氣象台預測，未來十天，華西地區迎...

唐山毆人案 15官警涉包庇被查

今年六月，河北唐山爆發震驚全大陸的燒烤店打人案，河北省檢察院昨通報，以陳男為首的黑社會勢力共廿八人全被起訴。同時，河北省...

河南村鎮銀行暴雷案 逮234嫌疑人

大陸河南村鎮銀行暴雷案，曾引發大批民眾聚集銀行門口抗議，衝擊社會穩定。河南省許昌市公安局昨通報村鎮銀行案調查進度，指該案...

台灣專家扎根成都 培訓新農人

「我們做農村工作的人有一種情懷，就是要把農村產業帶起來，給農民帶來實實在在的收入。」近日，在位於成都新津的天府農業博覽園...

2022「粵來粵有趣」短片大賽 中山開幕

8月27日，2022「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽在中山正式開鑼，並開啓了台北市、中山市兩地的接力直播。自2018年...

大陸西部陸海新通道 平陸運河開工

8月28日9時許，大陸西部陸海新通道主要工程——平陸運河工程，在廣西欽州市靈山縣舊州鎮項目現場正式開工建設。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。