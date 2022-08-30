福建漳州／戲曲活化石 竹馬戲

竹馬戲由漳浦人民創編，以口傳身教的方式，一代代傳了下來，是中國最古老的劇種之一，被譽為「戲曲活化石」。

竹馬戲源於古代的竹馬舞，是一種與唐代農民創造的「參軍戲」密切關聯的早期戲劇形態。竹馬戲由漳浦傳入閩南各地，二百多年前泉州梨園戲班社乘船遇難，被漳浦六鼇半島的人救起，遂留下教戲傳藝，擴充了竹馬戲劇碼，豐富了唱腔曲調。

竹馬戲傳統劇碼有：《唐二別妻》、《跑四美》、《昭君和番》、《《劉海砍柴》等，題材比較廣泛，大多是來源於現實，有著濃厚的生活氣息，反映了人民思想感情的弄仔戲。《唐二別妻》此劇是一醜一旦，表現的是一幅幅閩南風土民俗畫，輕快清麗，色彩濃郁，與東北的二人轉，江西採茶戲的醜旦戲有異曲同工之妙。 竹馬戲《唐二別妻》。圖／本報福建漳州傳真

竹馬戲節目短、演員少，便於下鄉演出，且劇情簡單，唱調通俗易懂，大部分為七字句式朗朗上口，有如方言順口溜。古樸嚴謹的表演風格，本色本裝的舞台美術， 顯示其藝術特點。在音樂方面，主要樂器有：文畔 (即管弦樂) 、琵琶 (橫抱的)、三弦、二弦、大吹、小吹、洞蕭、拍板、雙鈴等，武畔 (即打擊樂)用大鑼、碗鑼、大鼓、大鈸、小鈸等。