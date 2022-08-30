福建漳州／漫遊漳州古城 體驗五大特色

福建漳州市，地處閩東南山地與沿海丘陵平原區，是國家歷史文化名城。古城位於「海濱鄒魯」，是漳州最有價值的核心區，也是大陸第一個國家級文化生態保護區－閩南文化生態保護實驗區的重要組成部分。

唐高宗總章二年，閩南發生叛亂，嶺南行軍總管陳政父子奉命平亂，率領河南光、申、蔡三州7000多名將士入漳，帶來中原文化。唐垂拱二年建州，迄今已有1300餘年歷史。 夜觀石牌坊，教人欲穿越時空。圖／本報福建漳州傳真

古城地處商貿繁華的城市中心區，「老街情、慢生活、閩南味、民國風、台僑緣」五大特色非常鮮明。古城內文物古蹟眾多，現有文廟大成殿、明代石牌坊、林氏宗祠（比干廟）3處國家級重點文物保護單位；還有世界最小的空中廟宇－伽藍廟，以及楊騷故居、徐氏家廟、小姐樓、番仔樓（ 小洋樓）、教堂和僑村等古街特色建築；完整地保存了騎樓式店面、中西合璧式建築、閩南風格民居等三大類古民居建築。 古城長桌宴。圖／本報福建漳州傳真

古城內非物質文化遺產豐富，僅國家級非物質文化遺產，就有木偶頭雕刻、布袋木偶戲、木版年畫、蔡福美傳統製鼓技藝、八寶印泥等7項，也是民俗用品和傳統曲藝薌劇（歌仔戲）、錦歌、燈謎、廟會等民間傳統文化的薈萃之地。 漳州古城，有1300餘年歷史。圖／本報福建漳州傳真

有意思的是，古城內有香港路，古稱南市街，形成於唐代，是唐宋至明清時期，漳州古城的中軸線。清末至民國初期，由於工商業的發展，香港路逐漸成為漳州南部的主要商業街，商貿雲集，主營民俗用品、餐具、炊具等，現仍保留有明清至民國期間的歷史風貌建築。 漳州文廟。圖／本報福建漳州傳真

漳州文廟、武廟、東西橋亭，這四座古廟均建於唐宋時期，分別位於古街的東西兩側，成為漳州歷史文化名城的代表性建築。「德配天地」與「道冠古今」兩座古牌坊，矗立在文廟的大門前，更顯古街的古色古香。漳州武廟，是漳州最早建的武廟，廟內保存下來的文物和廟門前的對聯，標示著古廟建築的悠久歲月。