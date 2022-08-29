陸女爽吃火鍋配冰奶茶「上吐下瀉又麻痹」 醫曝：差點沒命

愛吃火鍋的朋友注意了！吃完燒燙燙的火鍋後，千萬不可以馬上飲用生冷飲品解渴，否則後果不堪設想。中國長沙一名35歲梁小姐就因為吃完火鍋後，立刻喝下一杯冰奶茶，怎料當晚開始上吐下瀉，隔日不僅症狀未緩解，她更出現「四肢麻痺」的嚴重症狀，經過醫生檢查後才發現是「低鉀低鈣性鹼中毒」，若未及時送醫恐怕會面臨生命危險。

根據陸媒《湖南頻道》報導，35歲梁小姐日前和友人吃火鍋聚餐，餐後喝了杯冰奶茶，怎料回到家後開始上吐下瀉，當時她還不斷安慰自己只是吃壞肚子，但直到隔天，症狀非但沒有舒緩，她更出現四肢麻痹、右手抽蓄的狀況，家人緊急將她送醫治療。

湖南省第二人民醫院消化內科醫師黎慧娟立刻替她安排手術檢查，發現梁女因急性腸胃炎和低鉀低鈣性鹼中毒引發上吐下瀉，「吃了熱的東西後，馬上進食冰冷食物，很容易造成腸胃功能紊亂」，若不及時治療，恐怕導致低鉀性猝死、低鈣性抽蓄，引發神智昏迷，最後更可能會造成生命危險。

黎慧娟醫師指出，由於秋季氣溫變化大，容易滋生細菌，如不慎食用遭到細菌污染的食物，將可能引發急性腸胃炎導致嘔吐、腹瀉，而嘔吐、腹瀉隨之帶來體液大量流失，容易導致體內酸鹼失衡及電解質紊亂，常見症狀即為低鉀低鈣性鹼中毒。

黎慧娟醫師特別提醒，勤洗手、注意日常消毒，多食用新鮮蔬果、忌油膩生冷食物，出現變質的食物也切勿食用，若出現腹痛、腹瀉症狀必要及時就醫。