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「外面就是火焰山」 上海一超市「燒烤文案」又走紅

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
蔬菜區的玉米說「外面的世界很精彩，外面的世界也有點曬。」記者林宸誼／攝影
蔬菜區的玉米說「外面的世界很精彩，外面的世界也有點曬。」記者林宸誼／攝影

「跨出超市的門，外面就是火焰山」「外面的世界很精彩，外面的世界也有點曬」等，說中上海民眾心坎，上海高溫天還未完全消退，不過不少逛超市的民眾注意到，除了夏日時令產品外，超市裡還多了新的文案「燒烤文學41度版」。

在蔬菜區，玉米說「外面的世界很精彩，外面的世界也有點曬。」

水果區的葡萄說：「跨出超市的門，外面就是火焰山，出去咱就變成葡萄乾。」

深受歡迎的冰棍（棒）說：「我的習以為常竟是你的人間天堂，外邊兒太熱我在這凍一下就好。」

在大潤發大寧店，當季熱銷的各類夏日商品紛紛用擬人化的口吻「調侃」高溫天，引發上海民眾共鳴，有人說超市界最強嘴替（別人把自己的心裡話說出來）文案，真都說到心坎上去了。

住在超市附近的台幹黃小姐表示，高溫天還挺喜歡來超市逛逛，買東西的同時，也可以涼快涼快，看到貨架上掛著這些「燒烤文學」，讓人忍不住噗哧一聲笑出來，「太有意思了，實在太幽默，所以才拍照下來發朋友圈。」

這是大潤發為近期高溫天氣特別策劃的文案，把蔬菜擬人化「寫」出它們的心聲，讓大家在酷暑天裡能快樂地逛超市，目前「燒烤文案」在上海26家大潤發門店均已上架。

大潤發大寧店客服經理馮軍表示，上海高溫屢屢突破40度，大家都在朋友圈吐槽太熱了，所以就想到可以用文案的方式表達。

馮軍指出，6月做過「冷宮蔬菜」系列，感覺用商品擬人的方式開口說話，大家還挺喜歡的，炎炎夏日，希望讓民眾在逛逛的時候看到這些文案，可以感受到一些歡樂。

上海大潤發文案走紅已經不是第一次了，從「我在大潤發殺了十年的魚」，再到「冷宮蔬菜」「超市頂流」的誕生，讓超市以更有趣的形式，貼近年輕顧客群體的消費需求。

水果區的葡萄說：「跨出超市的門，外面就是火焰山，出去咱就變成葡萄乾。」記者林宸誼／攝影
水果區的葡萄說：「跨出超市的門，外面就是火焰山，出去咱就變成葡萄乾。」記者林宸誼／攝影
深受歡迎的冰棍（棒）說：「我的習以為常竟是你的人間天堂，外邊兒太熱我在這凍一下就好。」記者林宸誼／攝影
深受歡迎的冰棍（棒）說：「我的習以為常竟是你的人間天堂，外邊兒太熱我在這凍一下就好。」記者林宸誼／攝影

上海 高溫

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