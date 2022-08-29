鄱陽湖枯水見底 2930米明代石橋露「真容」

近日，江西九江，在鄱陽湖都昌縣多寶鄉水域，嚴重干旱導致湖區持續「縮水」，水底明代石橋露出「廬山真面目」，石橋長2930米，有1100多孔，所以得名「千眼橋」。

鄱陽湖被譽為「中國最長的湖中古石橋」顯露真容。

據中國日報，古石橋位於江西省都昌縣多寶鄉蔣公嶺附近水域，始建於明代，橋身全部由花崗石製成，松木大柱立於湖泥中支撐橋面，橋面寬0.8公尺左右，洩洪孔共983個，故得名為「千眼橋」，也叫「千孔橋」。

都昌縣博物館工作人員表示，這座古橋建於明思宗崇禎4年（西元1631年），全長2,657公尺，有949個墩，948個孔，是都昌縣通往星子縣（現廬山市）兩岸的必經之路。在千眼橋建成之前，兩岸百姓往來，漲水時可以渡船，枯水期時則只能靠淌水踏泥通過。