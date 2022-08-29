快訊

鄭寶清參選桃園仍有2大變數 國民黨想高興得再等幾天

動線讓人迷惑 是建築師用心良苦 北藝頻挨轟為何獲國際好評

無黨、不提供學經歷！陳其邁、柯志恩外 41歲政治素人挑戰高雄市長

大陸多地暴雨藍色預警 川渝山洪和地質災害風險高

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
雨後的鄭州市街頭，市民穿上了外套及長褲禦寒。（香港文匯網）
雨後的鄭州市街頭，市民穿上了外套及長褲禦寒。（香港文匯網）

大陸川渝地區正經歷新一輪強降雨。中國大陸氣象部門29日繼續發佈多個地區的暴雨藍色預警，其中重慶西部和北部等地有大雨或暴雨。大陸國家防總針對四川重慶啟動最高級別的防汛四級應急響應，並派出工作組指導協助地方做好防範。

據大陸中央氣象台網站，中央氣象台星期一（8月29日）早上6時繼續發佈暴雨藍色預警。預計星期一（29日）早上8時至星期二（30日）早上8時，陝西南部、四川盆地東部和西南部、重慶西部和北部、河南中西部、山東南部、江蘇中北部等地有大雨或暴雨。

其中，陝西東南部、四川盆地東北部、重慶西北部等地的部分地區有100～190毫米的大暴雨。

氣象專家提醒，此次降雨過程持續時間較長、四川盆地、陝西南部等地累計雨量大，需謹防旱澇急轉，尤其是陝西南部、四川東北部、重慶北部等地受降雨影響發生山洪和地質災害氣象風險較高、局地風險高。

綜合澎湃新聞及央視新聞，重慶市水利局決定自28日晚上8時30分，針對城口、巫山、巫溪等14個區縣啟動水旱災害（洪水）防禦Ⅳ級應急響應，要求相關區縣水行政主管部門及有關單位加強防範，守住不發生人員傷亡的底線。

四川省廣元、巴中、達州、綿陽、成都等11市（州）28日傍晚5時以來迎來強降雨，當地已緊急轉移61100人。

中國國家防總辦公室、應急管理部28日組織防汛抗旱專題視頻會商調度，針對華西地區強降雨加強部署，包括壓實防汛抗旱各項責任，加密短臨預報和臨災預警，提前果斷轉移危險區人員，做好山洪地質災害、中小河流洪水等災害防範，避免群死群傷等。

會議也強調，要堅持防汛抗旱兩手抓，旱情未緩解地區要繼續加強抗旱水源統籌，在確保防洪安全的前提下，充分利用雨洪資源，確保群眾飲水安全，保障秋糧灌溉用水需求。

同時，大陸國家防總決定在維持陝西、甘肅防汛四級應急響應基礎上，於28日晚6時針對四川、重慶啟動防汛四級應急響應，督促陝甘川渝四省嚴防旱澇急轉。

國家防總辦公室也派出兩個工作組指導協助地方做好防範應對工作。

暴雨 抗旱

延伸閱讀

四川「旱澇急轉」送走了乾旱迎來了暴雨 3千人受災

大陸多晶矽市況熱 連28漲

四川出現新一輪暴雨 28日晚啟動四級防汛應急響應

重慶官民築「血肉長城」萬人鏖戰5天4夜撲滅山火

相關新聞

圍浴巾賣房遭同行狠批「有失專業」 女房仲大有來頭曾入樂壇奪新人獎

近日網上流傳一支樓盤宣傳影片，更在地產業界掀起熱話。

四川「旱澇急轉」送走了乾旱迎來了暴雨 3千人受災

送走了乾旱，卻迎來了暴雨！四川省乾旱險情逐步緩解，四川省盆地西北部、川西高原部分地區出現大到暴雨，目前至少已有3千多人受...

唐山燒烤店毆人案 查出28名涉黑惡勢力全部法辦

發生在今年六月河北唐山燒烤店毆打無辜女子案，河北警方調查後已移送地區檢察院起訴。河北省人民檢察院今天（8月29日）對外通...

她吃牛排驚見血肉色條狀異物 以為「老鼠尾巴」真身更驚嚇

享用美食時突然發現異物，真的會令人當場反胃！

大陸多地暴雨藍色預警 川渝山洪和地質災害風險高

大陸川渝地區正經歷新一輪強降雨。中國大陸氣象部門29日繼續發佈多個地區的暴雨藍色預警，其中重慶西部和北部等地有大雨或暴雨...

胡春華江西督導農業抗旱：最大限度降低災損

大陸副總理胡春華在江西督導農業抗旱保豐收工作時強調，要採取有力有效措施抓好水稻等秋糧抗旱保豐收，最大限度降低災害損失，努...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。