大陸多地暴雨藍色預警 川渝山洪和地質災害風險高

大陸川渝地區正經歷新一輪強降雨。中國大陸氣象部門29日繼續發佈多個地區的暴雨藍色預警，其中重慶西部和北部等地有大雨或暴雨。大陸國家防總針對四川重慶啟動最高級別的防汛四級應急響應，並派出工作組指導協助地方做好防範。

據大陸中央氣象台網站，中央氣象台星期一（8月29日）早上6時繼續發佈暴雨藍色預警。預計星期一（29日）早上8時至星期二（30日）早上8時，陝西南部、四川盆地東部和西南部、重慶西部和北部、河南中西部、山東南部、江蘇中北部等地有大雨或暴雨。

其中，陝西東南部、四川盆地東北部、重慶西北部等地的部分地區有100～190毫米的大暴雨。

氣象專家提醒，此次降雨過程持續時間較長、四川盆地、陝西南部等地累計雨量大，需謹防旱澇急轉，尤其是陝西南部、四川東北部、重慶北部等地受降雨影響發生山洪和地質災害氣象風險較高、局地風險高。

綜合澎湃新聞及央視新聞，重慶市水利局決定自28日晚上8時30分，針對城口、巫山、巫溪等14個區縣啟動水旱災害（洪水）防禦Ⅳ級應急響應，要求相關區縣水行政主管部門及有關單位加強防範，守住不發生人員傷亡的底線。

四川省廣元、巴中、達州、綿陽、成都等11市（州）28日傍晚5時以來迎來強降雨，當地已緊急轉移61100人。

中國國家防總辦公室、應急管理部28日組織防汛抗旱專題視頻會商調度，針對華西地區強降雨加強部署，包括壓實防汛抗旱各項責任，加密短臨預報和臨災預警，提前果斷轉移危險區人員，做好山洪地質災害、中小河流洪水等災害防範，避免群死群傷等。

會議也強調，要堅持防汛抗旱兩手抓，旱情未緩解地區要繼續加強抗旱水源統籌，在確保防洪安全的前提下，充分利用雨洪資源，確保群眾飲水安全，保障秋糧灌溉用水需求。

同時，大陸國家防總決定在維持陝西、甘肅防汛四級應急響應基礎上，於28日晚6時針對四川、重慶啟動防汛四級應急響應，督促陝甘川渝四省嚴防旱澇急轉。

國家防總辦公室也派出兩個工作組指導協助地方做好防範應對工作。