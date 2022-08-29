兩天不到就能傳播一代 8月來14省發現OmicronBA.2.76

「上呼吸道感染為主，病毒載量高，2天不到就能傳播一代」，八月以來已有十四省通報發現OmicronBA.2.76 ，免疫逃逸能力增強。。28日，四川成都通報Omicron變異株BA.2.76。27日，重慶、遼寧瀋陽和本溪、河北石家莊、甘肅定西隴西縣也通報了病毒溯源為OmicronBA.2.76變異株。

8月9日，西藏自治區疫情防控工作新聞發布會通報，拉薩市本輪疫情感染毒株確認為BA.2.76，這是中國首次公開報導發現BA.2.76變異株。

此後，據官媒健康時報不完全統計，上海、重慶、四川成都、遼寧瀋陽和本溪、浙江杭州和溫州、河北石家莊、甘肅定西隴西縣、廣東廣州、福建福州和廈門、雲南昆明以及山西、陝西、青海13省份均報告發現了BA.2.76變異株。

從PANGO lineages數據庫獲悉，BA.2.76變異株最早報告於2022年1月15日，主要分佈在印度（69.0%），美國 （10.0%），英國（3.0%），日本（3.0%）和新加坡（3.0%）。不過，據世界衛生組織8月24日發布的流行病學週報，目前BA.5變異株仍占主導地位。

據8月18日浙江溫州新冠疫情防控新聞發布會，溫州市「8·12省外航班輸入性疫情」由BA.2.76變異株引起。溫州市疫情防控專家組組長曾士典指出，結合大陸各地疫情情況來看，BA.2.76 變異株是目前傳染性最強、傳播速度最快的毒株。

在溫州市疫情中，一架飛機上3名陽性感染者傳染了36名同航班人員。曾士典指出，這3名陽性感染者的座位靠前，其他被感染的人中，最遠的坐在後排倒數。除了機艙密閉空間，還有人因為和陽性感染者走過同一個出口通道，相隔3-5米，前後不到1分鐘，因此而感染。

曾士典指出，從溫州的陽性感染者的發病情況來看，主要是上呼吸道感染為主，更容易大量複製和排毒，潛伏期短，1-2天就發病，傳染力更強。 「BA.2.76病毒載量高，2天不到就能傳播一代。」

此外，重慶沙坪壩8·16疫情、九龍坡8·22疫情鏈條也是BA.2.76變異株引起。重慶市疾控中心主任醫師羅飛8月27日在重慶市新聞發布會上分享稱，最近有一名感染者，在未佩戴口罩情況下到一個公園活動，同在該場所活動的人員大多也未佩戴口罩，雖然這是一個戶外開放場所，但仍然導致後續出現超過30名感染者。

BA.2.76沒有本質改變，但免疫逃逸能力增強。西藏自治區疾控中心副主任侯配斌表示，根據國內外相關資料顯示，OmicronBA.2.76變異株的流行特徵和傳播特點與Omicron其它進化分支相比，雖然沒有發生本質的改變，但是相較於較早時間流行的BA.2毒株來說，傳播能力和免疫逃逸能力有所增強。

廈門市疾病預防控制中心新冠疫情防控首席專家王明齋在8月16日的廈門市疫情防控新聞發布會上表示，根據國內外公開信息，BA.2.76變異株的傳播力比奧密克戎變異株BA.5更強。本次疫情中，該變異株呈現出傳播速度快、傳染力強、隱匿性強的特點。從暴露於病毒到核酸採樣檢出陽性，有的人需要1天時間，有的人需要3天4天甚至更久，為了有效發現隱匿在社區的新冠病毒感染者，需要連續開展多輪的核酸檢測。

重慶市疾控中心主任醫師羅飛表示，8月24日北碚區在中心城區核酸篩查中發現2例感染者，立即流調追陽，排查他們的密接、次密接等相關風險人員，進行核酸檢測，25日以來發現5名陽性人員，但其實這5人也參加了24日的核酸篩查，結果為陰性。因為病毒在人體內有一個增長複製過程，感染初期病毒載量如果低於檢測閾值，就難以檢出陽性。這一方面說明核酸篩查很重要，另一方面也說明由於病毒隱匿性強，很難通過一次篩查就檢出所有陽性。