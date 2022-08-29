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她吃牛排驚見血肉色條狀異物 以為「老鼠尾巴」真身更驚嚇

香港01／ 香港01記者卡洛兒／報導
大陸1名女子在餐廳吃牛排時，突然發現牛排中有1條長型血肉色不明條狀物，令她嚇到驚呼「40年的飯要吐出來了」。示意圖／ingimage
大陸1名女子在餐廳吃牛排時，突然發現牛排中有1條長型血肉色不明條狀物，令她嚇到驚呼「40年的飯要吐出來了」。示意圖／ingimage

享用美食時突然發現異物，真的會令人當場反胃！大陸1名女子在餐廳吃牛排時，突然發現牛排中有1條長型血肉色不明條狀物，令她嚇到驚呼「40年的飯要吐出來了」。影片引起熱議，有網友質疑是否老鼠尾巴，但女子則指該物體真身更恐怖，原來竟是蟲子，商家已就事件退款。

廣西河池1名女子在網上發布拍片，表示周四（25日）在1間餐廳用膳時，牛排吃到一半，驚見內裏黏附着1條血肉色的不明長條異物，令她大感惡心，「40年的飯要吐出來了」。

影片震驚網友，「光看截圖都已經快心臟病發了」、「噁心死了，能不能全部抽出來看」、「自己還會動，好噁心」；有人猜測是老鼠尾巴，並說笑稱「老鼠肉，尾巴沒有打碎？」；亦有人懷疑是牛的筋或血管。

不過女事主其後留言補充，指這不是老鼠尾巴，真身更加驚嚇，竟然是蟲子，幸好她沒有吃下去，也沒有身體不適，商家已給她退款。

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文章授權轉載自《香港01》

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