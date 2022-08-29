北京北塢公園田園風 綠浪陣陣稻花香

「京西稻米香，炊味人知晌，平餐勿需菜，可口又清香。」位於北京海澱區四季青鎮北塢公園的大片京西稻田，已經抽穗開花，散發出陣陣稻花香氣，吸引了不少市民來這裡觀賞。

從北塢公園西門進入園內，不遠處的金山寺西側，就是大片綠油油的稻田。登上巨大船頭向下俯瞰，稻田盡收眼底。秋風吹拂，藍天白雲下的稻田如綠海般起起伏伏，一浪接著一浪，美不勝收。遊客沿著打好的田埂穿梭其中，不斷按下快門，記錄城市中難得的田園風光。

「媽媽，好香啊，就像是家裡蒸了米飯一樣……」一個小朋友聞著空氣裡的稻花香感歎著。還有遊人坐在石碾桌旁，回憶起小時候春天插秧、秋天在曬穀場光著腳跑的場景，「幾天下來，大家都能黑好幾圈。」

據了解，春天時，北塢公園的稻田裡會種植油菜花，既作為觀賞，也作為後續水稻生長時的有機肥。

等5月市民賞過油菜花，開始水稻插秧，之後稻田進入田間管理階段，直至10月收割入倉。

冬天，稻田裡還會用可降解的有機覆蓋物進行景觀布置。一年四季，這裡會呈現不同的景色。離北塢公園不遠的玉東郊野公園、中塢公園同樣也種了大片的京西稻田，市民可跨園觀賞，體驗稻田風光。