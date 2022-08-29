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四川眉山水位大降 明代坐佛重見天日

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導
四川眉山仁壽黑龍灘水位大降，建於明代的坐佛重現天日。圖／封面新聞
四川眉山仁壽黑龍灘水位大降，建於明代的坐佛重現天日。圖／封面新聞

大陸多地因高溫少雨，許多大型湖泊水位迅速下降，一些深藏在水下的文物，也隨著水位下降而現身，最新的一處是四川省眉山市仁壽縣黑龍灘的一尊明代坐佛。

封面新聞報導，據眉山市文物部門人員表示，這尊重新露出水面的坐佛，名叫四新村千佛岩摩崖造像，是市級文物保護單位。其建造於明代，為彌勒像，座高16米，肩寬7.2米，高浮雕，寬衣博帶，右手執念珠擱膝，善跏趺坐於素面台基。

眉山市文物部門相關負責人表示，這尊大佛在文物部門「三普」時就被發現了並記錄在冊。相關資料記載，除了這尊明代大佛，崖上有漢代崖墓群和唐代摩崖石刻，以及遠古人居住過的大小洞穴30多個。

為何黑龍灘此處會有這麼石刻？眉山市文物部門工作人員表示，古代石刻多開鑿於交通要道，此處在以往是成都等地通往仁壽等地的要道，先人們從此經過時雕刻了佛像等，以祈禱出入平安等。

報導稱，原本這座大佛在懸崖上全部可見，上個世紀七十年代，佛頭被損壞，後來因為修建黑龍灘水庫，這尊大佛和周邊的石窟一起，淹沒於萬頃碧波之下，大佛佛頭長期在水面之上，但長滿茂密植物。

「平時大佛就只有頭部在水面上，但是頭部因為歲月久遠被破壞了。除了當地人，許多人都不知道這裡是大佛，當水位下降大佛身體全部露出來後才會看得比較清晰」。四新村一位村民說，今年大佛露出了大半身體，估計還有一兩米在水下。

文物 高溫

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