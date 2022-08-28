森林大火熄滅 重慶市民夾道歡送消防隊

大陸重慶市多地近日發生森林大火，雲南省森林消防總隊跨省增援重慶下，終於將大火全部撲滅，逾300名最後一批增援消防隊員撤離當地時，受到民眾夾道歡送。

據星島網，雲南省森林消防總隊，普洱市支隊200多名指戰員，長途機動1500多公里到達長壽區五龍村，撲救靠近村莊的森林火災，26日下午，當消防員撤離火場時，當地群眾自發夾道歡送，有人送上特產、拉布條，敲鑼打鼓歡送。

28日上午，雲南省森林消防總隊，增援重慶最後一批304名指戰員撤離，他們是第一批跨省增援重慶的隊伍，隊伍撤離時，當地居民同樣湧上街頭，有人手拿著土特產、揮動國旗，圍在車隊兩旁，表達不捨與感謝。送行現場，更有人探頭進車窗內，緊握消防隊員的雙手，含淚道別。

微博、微信上都有人感嘆：「這大概是中國獨有的場面了」。還有人注意到1998年時也發生過幾乎一模一樣的畫面「1998年，2022年，歷史是一個輪迴」。

重慶本月因持續高溫發生山火，經各方共同努力，明火已全部撲滅。除了消防員到場滅火之外，也有大批騎著摩托車運送不同物資的志工上前支援。

綜合新華社、中新社和《新京報》報導，大陸自8月9日以來出現罕見的極端高溫天氣，重慶市北碚、巴南、大足、長壽、江津等地先後發生多起森林火災。

在北碚縉雲山，騎士們頂著40攝氏度的高溫，顛簸在崎嶇的山林小路，一個又一個摩托車騎手，把油門踩到底，不顧自身安危，第一時間趕到火災現場。