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嫌核酸採樣亭阻礙...廣場舞大媽神力推開 網批：破壞國家財產

香港01／ 撰文： 謝茜嘉
江蘇無錫一群大媽日前在空地跳廣場舞時，覺得臨時架設在旁邊的核酸檢測採樣亭阻礙到她們，下秒竟然合力推開採樣亭。「搜狐千里眼」微博影片截圖
江蘇無錫一群大媽日前在空地跳廣場舞時，覺得臨時架設在旁邊的核酸檢測採樣亭阻礙到她們，下秒竟然合力推開採樣亭。「搜狐千里眼」微博影片截圖

沒有任何東西可阻止大媽跳廣場舞！江蘇無錫一群大媽日前在空地跳廣場舞時，覺得臨時架設在旁邊的核酸檢測採樣亭阻礙到她們，下秒竟然合力推開採樣亭，過程被1名途經的駕駛者拍下。事件引起大陸網民熱議，指出「古有愚公移山，今有悍婦推亭」、「大媽們的膽量還真是無可限量」、「這麼大地方為什麼非要挪核酸小屋」、「跳完舞給亭子歸位了沒」。

據《搜狐千里眼》報導，該群大媽是於上周二（23日）晚上在地鐵站外的小廣場跳舞。從影片可見，採樣亭原是放在廣場中間，其後約9名大媽合力將其推到右邊，但明明廣場的空間不小，大媽們每人隔開幾米跳舞也綽綽有餘。拍攝影片的王先生表示，他當時開車經過目擊大媽推開採樣亭的過程，感到很無奈。而據《中國新聞周刊》報導，王先生翌晚再路過廣場時，看到大媽又將採樣亭挪到另一邊。

不少大陸網民批評大媽的行為，「這些大媽算破壞國家財產了吧，有關部門管不管」、「有些老頭老太太就是喜歡倚老賣老真受夠了，換個地方跳會怎麼樣？」。有人嘲諷道，「這只是一種動物宣示領地的行為」、「狗在電線桿撒尿也是這麼個理兒」、「這麼大的力氣坐公車應該不用讓座吧」、「真的很討厭這些自私的大媽，上了公車就要綁架學生和年輕人給她們讓座」、「跳舞方世玉，公交林黛玉」。

延伸閱讀：

瘋傳大陸喪禮「大媽着孝服跳廣場舞」娛賓　孫仔揭真相原來係咁

不滿大媽廣場舞噪音擾民　大陸男出動神器　遠距離熄音響惹熱議

文章授權轉載自《香港01》

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