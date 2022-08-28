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代表大陸出賽世界小姐的美女 被踢爆學經歷攏是假

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
將代表大陸出賽世界小姐的秦澤文被踢爆學經歷造假。（世界小姐中國區大賽官網）
將代表大陸出賽世界小姐的秦澤文被踢爆學經歷造假。（世界小姐中國區大賽官網）

大陸一名號稱是金融圈擁有高學歷的美女分析師秦澤文，將代表中國大陸角逐世界小姐總決賽。結果被人踢爆她除了美，一切都是假的，包括學歷與經歷，世界小姐總部已接到投訴將著手調查。

觀察者網「風聞」報導，8月22日，第71屆世界小姐中國區大賽官方，宣布秦澤文將代表中國區出戰第71屆世界小姐全球總決賽。

在官方的介紹裡，她出生於1997年，擁有碩士學歷，有著173公分的嫋娜身高，體重只有98斤（49公斤），長相更是「邦之媛」級。官方稱讚她是「嘗矜絕代色，復恃傾城姿」。

世界小姐中國區大賽官網稱她不僅容貌好身材佳，自幼更學習了多種才藝，諸如舞蹈、鋼琴、京劇，甚至獲得過華東地區拉丁舞錦標賽金牌。

在學業上她更是敢於突破，從不給自己設限。她原先是電腦工程專業，後來跨行攻讀了金融專業的碩士學位。

工作經歷就更精彩了：她先後加入甲骨文、普華永道（PWC，台灣譯資誠）知名企業實習，並在安信證券、民生證券擔任分析師，團隊數年是新財富最佳分析師電腦行業第一名。

文章稱，一個才25歲的女孩，人生便已經如此精彩，還長得那麼美，怎能不惹人憐愛？結果，秦澤文還沒有傾倒外國觀眾，就已經被網友圍攻。

其曾任職的安信證券發出聲明稱，秦澤文並非該公司分析師，她只是負責聯繫客戶整理資料的助理分析師，且早於去年年底離職，安信證券還鄭重警告：「對亂用我司名義造成不良影響的行為，我司保留法律追究的權利」。

文章稱，一個離職8個多月且註銷資質的員工，憑什麼代表金融行業的女性？

網友繼續深挖，她不僅學歷和履歷造假，連學校也是假的。在求職簡歷上，秦澤文聲稱自己畢業於上海交通大學的軟體工程系，然後到復旦大學攻讀金融專業的碩士。

結果兩所名校的校友群都不識此人，而且上海交大壓根就沒有軟體工程系。還有她論文的指導老師叫黃曉生，上海交大也查無此師。經過網友的反覆比較，最終鎖定了華東交通大學，這所大學不僅有軟體工程系，還正好有位姓黃的老師，大學網站「最佳氣質花椒」裡也有秦澤文的名字。

文章稱，最詭異的是，秦文澤代表中國角逐世界小姐，卻並非中國區比賽的前三名，甚至連前18名都沒進。

早在去年的11月份，第71屆世界小姐中國區大賽決賽最終有18名選手獲獎。她們分別是中國區的冠亞季軍，還有東西南北中5個賽區的前三名。其中冠軍獲得者，是畢業於英屬哥倫比亞大學，來自湖北武漢的阮玥。而秦澤文，並不在這18人的名單中。

阮玥是在今年的8月14日，由於別人舉報，官方聲稱阮玥存在不當行為，取消了她的冠軍所有榮譽，但接替者不是亞軍、不是季軍，而是排行18名之外的秦澤文代表中國參賽。

許多人搞不明白，秦澤文何以能代表中國出賽？世界小姐中國區主席詹金寶解釋：秦澤文在學習能力上出類拔萃，在事業上代表優秀年輕女性，在情懷上擁有善良的東方大愛，在生活中熱愛京劇等中國傳統文化。

但多數網友，當然不信這些淺薄的說辭。

文章稱，秦澤文的空降，都像極了娛樂圈對藝人的包裝。許多高端大氣的比賽，許多明星雲集的影視，都成為幕後大佬為美女們鍍金的舞台。那些真正熱愛藝術的人們，稀裡糊塗地成為了襯托紅花的綠葉。

文章稱，世界小姐總部已接到投訴。8月24日晚間，世界小姐官網發佈聲明：「我們將調查此事，如果違反規定，將採取適當行動」。

排名中國大陸選區18名外的秦澤文將代表中國出賽世界小姐頭銜。（世界小姐中國區大賽官網）
排名中國大陸選區18名外的秦澤文將代表中國出賽世界小姐頭銜。（世界小姐中國區大賽官網）
將代表大陸出賽世界小姐的秦澤文被踢爆學經歷造假。（世界小姐中國區大賽官網）
將代表大陸出賽世界小姐的秦澤文被踢爆學經歷造假。（世界小姐中國區大賽官網）

上海

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