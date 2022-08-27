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安徽民眾跳廣場舞慘遭雷擊 官方通報：2死、2傷

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
安徽省蕪湖市南陵縣一處廣場，26日晚間發生雷擊事故，造成2死2傷。（截圖自影片）
安徽省蕪湖市南陵縣一處廣場，26日晚間發生雷擊事故，造成2死2傷。（截圖自影片）

大陸近來一再傳出有民眾遭到雷擊的不幸事故。繼玉龍雪山景區傳出25日一對新人在拍婚紗照時，新郎遭雷擊中身亡。安徽省蕪湖市南陵縣官方微信公眾號《南陵發布》28日發布通報稱，26日19時25分許，當地一處廣場突發雷擊傷人意外事件，四名正在健身運動的群眾被雷電擊中，造成兩人當場死亡，兩人受傷。

湖北楚天都市報旗下新媒體《極目新聞》報導，多段網路視頻顯示，廣場上有兩人躺在一灘淺水中沒有動靜，醫護人員對兩人進行檢查，隨後民警也趕到現場進行處置。

網友稱，事發地點在蕪湖南陵縣南陵廣場。26日晚間廣場發生雷擊，四名正在跳廣場舞的民眾被雷電擊中，導致兩人不幸身亡。南陵縣兩位市民告訴《極目新聞》，當晚7時許，當地突然打雷閃電。

《南陵發布》提醒當地民眾，雷雨季節，雷電活動頻繁，應關注氣象部門預警信息，做好防護、躲避，家庭內的電話線、電源線等要遠離室內的鐵床、暖氣片等金屬物體。雷雨天關好窗戶，遠離外牆，不要接打座機和上網，也不要沖淋。在室外要遠離大樹、塔吊等高大物體，也不要在空曠地帶、水田、河邊逗留。

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