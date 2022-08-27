港媒：央視記者採訪三星堆 疑似跌落考古坑壓碎文物

據香港明報報導，四川廣漢三星堆遺址日前提取一件約1公尺的青銅器神獸。有消息稱，央視記者近日在三星堆遺址採訪拍攝時，不慎跌入出土現場坑中，疑致文物破碎。

報導稱，微信26日流傳多張對話截圖，顯示有網民指事故導致「攝像機摔了」、「國寶扁了」，並附相片顯示疑似出土現場土坑內，一些瓷器碎片旁有小攤血漬。

微博博主「劉春山TMT」則發文稱，三星堆央視直播突然中斷，攝影記者不慎掉入發掘現場，文物破碎記者流血。

微博也流出一段23日下午央視新聞直播畫面，一名戴藍色防塵帽女記者在現場邊走邊採訪一名工作人員。但畫面突然劇烈搖晃，鏡頭最終定格在女記者和受訪者的鞋套上，鏡頭視角疑似在土坑內向上仰拍。直播隨即中斷，畫面也被轉回主播台。但包括央視等大陸有關方面，尚未就這起傳聞有正式回應。

根據三星堆博物館網站介紹，位於四川廣漢的三星堆遺址發現於上世紀20年代末，是迄今中國西南地區發現的分布範圍最廣、延續時間最長、文化內涵最豐富的古文化遺址。

三星堆核心區域面積約3.6平方公里，為古蜀國都城遺址。1986年，三星堆1號、2號「祭祀坑」，出土青銅大立人像、青銅神樹、青銅面具、金面罩、金杖、象牙等上千件珍貴文物，年代約為商代晚期（距今約3,250年至3,100年），被認為是二十世紀最偉大的考古發現之一。

去年3月以來，三星堆遺址考古工作中新發現的六個「祭祀坑」又接連發現大量珍貴文物。上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》報導，8月24日下午，三星堆8號坑成功提取出一件大型立人神獸，是迄今三星堆出土動物造型青銅器中最大的一件。

這件青銅神獸大嘴、細腰、四蹄帶有紋飾、頭頂立人，從嘴到尾部的長度超過1公尺。自去年7月發現以來，考古隊員將器物逐漸提取，神獸的輪廓才完整暴露出來，其重量估計在150公斤以上。

《上觀新聞》稱，三星堆遺址本輪田野考古發掘工作將於9月底結束，接下來將全面轉向室內，開啟修復、整理和研究工作。