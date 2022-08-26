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雲南「滇中引水」二期工程開工 預計將供水1112萬人口

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
雲南滇中引水二期工程26日全線開工，工期預計將為70個月，圖為滇中引水工程觀音山倒虹吸項目施工現場。（圖／取自雲南省政府官網）
雲南滇中引水二期工程26日全線開工，工期預計將為70個月，圖為滇中引水工程觀音山倒虹吸項目施工現場。（圖／取自雲南省政府官網）

中國大陸西南部大型水利建設雲南「滇中引水」二期工程宣告開工，未來工程完工後，預計將會供水2.88萬平方公里，涉及雲南36個縣市，也將供水給1,112萬人口。

據大陸央視新聞報導，滇中引水二期工程，是將一期幹線水源輸往各受水區的關鍵工程，二期工程線路總長1,883公里，共布置各級幹支線線路170條，涉及新建擴建調蓄水庫5座，泵站55座，直接供水範圍面積達2.88萬平方公里，涉及6州(市)36個縣(市、區)，供水水廠112座，穿跨鐵路、公路、天然氣管道等工程的交叉760餘處。

報導稱，二期工程總工期70個月（約莫6年），工程總投資約人民幣440億元（約合台幣1,938億元），建成後，每年可引調34億立方公尺優質水，惠及面積3.7萬平方公里，從根本上解決滇中地區水資源空間分配不均的難題。

此前據「雲南發布」微信公眾號8月初消息，指出這項工程分布於麗江、大理、楚雄、昆明、玉溪、紅河6個州市，將惠及人口1,112萬；另外，既有的滇中引水工程也在持續進行。據「中國水利」微信公眾號消息，8月26日，工程大理二段獅子山隧道開挖進度已突破20公里，此前已歷經1,390天的挖掘。

雲南滇中引水工程，最終將提供逾千萬人口用水。（圖／取自雲南省滇中引水工程建設管理局官網）
雲南滇中引水工程，最終將提供逾千萬人口用水。（圖／取自雲南省滇中引水工程建設管理局官網）

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