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雲南「滇中引水」二期工程開工 預計將供水1112萬人口
中國大陸西南部大型水利建設雲南「滇中引水」二期工程宣告開工，未來工程完工後，預計將會供水2.88萬平方公里，涉及雲南36個縣市，也將供水給1,112萬人口。
據大陸央視新聞報導，滇中引水二期工程，是將一期幹線水源輸往各受水區的關鍵工程，二期工程線路總長1,883公里，共布置各級幹支線線路170條，涉及新建擴建調蓄水庫5座，泵站55座，直接供水範圍面積達2.88萬平方公里，涉及6州(市)36個縣(市、區)，供水水廠112座，穿跨鐵路、公路、天然氣管道等工程的交叉760餘處。
報導稱，二期工程總工期70個月（約莫6年），工程總投資約人民幣440億元（約合台幣1,938億元），建成後，每年可引調34億立方公尺優質水，惠及面積3.7萬平方公里，從根本上解決滇中地區水資源空間分配不均的難題。
此前據「雲南發布」微信公眾號8月初消息，指出這項工程分布於麗江、大理、楚雄、昆明、玉溪、紅河6個州市，將惠及人口1,112萬；另外，既有的滇中引水工程也在持續進行。據「中國水利」微信公眾號消息，8月26日，工程大理二段獅子山隧道開挖進度已突破20公里，此前已歷經1,390天的挖掘。
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