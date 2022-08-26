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大陸首列商用「懸掛式」列車完工 將在武漢通行

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸首列懸掛式空中軌道列車，已經完工，未來將安裝於武漢。（圖／取自央視新聞）
大陸首列懸掛式空中軌道列車，已經完工，未來將安裝於武漢。（圖／取自央視新聞）

中國大陸首座空中軌道列車，近日由中車四方股份公司完工下線，將會安裝在武漢光谷，一改大陸軌道交通應用的歷史。

大陸央視新聞26日報導，這列名為「光谷光子號」空中軌道列車，當天在中車四方股份公司下線（完工、下生產線），這是大陸首列商用空軌列車，採用多項先進科技，智慧化程度高，實現智慧感知、智慧行車，具備全自動駕駛功能，車輛啟動、停車、開關門等運行全程均為自動控制，無需人工作業，司機跟乘車人員只需隨車應對突發情況。同時採用高效節能的永磁電機牽引、輕量化車身、變頻空調等低碳科技，列車人均百公里能源消耗降低15%。

報導稱，空中軌道全稱懸掛式單軌列車，其軌道由鋼結構立柱支撐在空中，列車車體懸掛於軌道梁下方凌空航行，具有不占用地面路權、造價低、建設周期短、環境適應性強、安全環保、景觀效果好等優點，是一種兼具通勤和觀光功能的新型軌道交通工具。

「光谷光子號」列車最高構造速度為時速70公里，採用2節編組，最多能容納200餘人，同時可在2到6節車廂之間靈活編組，適應不同客流運輸需求。據悉這種空軌列車可以有效利用城市空間資源，既能服務日常通勤，緩解交通壓力，而且具有觀光功能。「光谷光子號」即採用通勤觀光一體化設計，全車擁有270°觀景功能。

「光谷光子號」旅遊線，位於武漢市東湖高新區光谷中央生態大走廊內，其規劃總長26.7公里，先行建設的一期工程長約10.5公里，設車站6座，分別為九峰山站、高新大道站、高新二路站、高新四路站、綜保區站、龍泉山站，建成後將成為大陸第一條投入商業運營的懸掛式空軌路線。

「光谷光子號」能乘載200餘人，新技術使得能源使用節省15%。（圖／取自央視新聞）
「光谷光子號」能乘載200餘人，新技術使得能源使用節省15%。（圖／取自央視新聞）

武漢 車廂

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