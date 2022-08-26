中國「看病難」 掛號找黃牛代辦貴4倍

中國「看病難」的問題受詬病已久，也因此產生為人排隊的「號販子」（掛號黃牛）產業，不但費用是正常掛號費的4、5倍，而且利用網路掛號系統漏洞占據名額，影響患者就醫權益。

據北京日報25日的調查報導，隨著醫院逐漸推出線上掛號以節省患者到醫院排隊的時間，這類「號販子」也轉戰網路掛號平台，開始靠科技手段招攬生意。

北京日報記者實測發現，在醫院前站了10分鐘左右，就有人主動詢問「要號嗎？」，並表示只要肯花錢就能掛到號，除了可以提前7天掛到醫院即將放出的號，更能在已掛滿的門診中加號，還保證無論哪家醫院都能辦到，只需提供姓名與身分證號碼。

報導指出，號販子要求的服務費當中，加號500元（人民幣，以下同），再加上自付的掛號費，請黃牛排隊共需支付600元，提前預約則是300元。

報導指出，只要在常見的社群平台輸入「北京掛號」、「掛號預約」、「代辦掛號」等關鍵字，就能找到這些號販子的蹤跡，但多數號販子的「廣告」都被包裝成科普文，例如列出10多家北京高檔醫院的目錄和專家名單，然後加上「北京醫院怎樣才能掛上號？我們全能辦」等宣傳詞，並附上手機、微信等聯繫方式。

報導進一步發現，除了代辦掛號，號販子還提供代送檢、代購醫院自製藥等「一條龍服務」。有「業者」宣稱，代購9價人類乳突病毒（HPV）疫苗是熱門業務之一。

報導引述盈科律師事務所律師葛磊表示，網路掛號系統若監管不嚴，只會給號販子開闢生存空間。有些醫院的預約平台未與公安部門的系統連線，導致隨意編造的姓名和身分證號碼都能過關，而一些預約系統的技術漏洞則讓號販子能夠占據大量號源。